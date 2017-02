Hommage officiel à Tunis pour la victime tunisienne de l'attaque de Québec

ADVERTISEMENT

Une cérémonie officielle a été organisée samedi à Tunis en mémoire du Tunisien Boubaker Thabti, l'une des six victimes de l'attaque commise par un étudiant proche de l'extrême droite dans une mosquée au Canada.

La dépouille de M. Thabti est arrivée samedi à l'aéroport international de Tunis-Carthage dans un cercueil recouvert des drapeaux de la Tunisie et du Canada, ses deux nationalités.

Une cérémonie a ensuite eu lieu en présence du premier ministre Youssef Chahed, du ministre des Affaires étrangères Khemaies Jhinaoui ainsi que de l'ambassadrice du Canada en Tunisie, de la femme du défunt et de leur jeune fils.

Agé de 44 ans, Boubaker Thabti était employé d'une société agroalimentaire et était père de deux enfants de 11 et trois ans. Il sera enterré dans sa ville natale dans la région de Tataouine, dans le sud-est de la Tunisie.

Il fait partie des six fidèles abattus dimanche soir dans une mosquée de Québec par un étudiant canadien de 27 ans, proche de l'extrême droite. Huit personnes ont également été blessées.

Parmi les victimes de cette attaque figurent également Khaled Belkacemi et Abdelkrim Hassane, tous deux d'origine algérienne, deux Canado-Guinéens, Mamadou Tanou Barry et Ibrahima Barry, et Azzeddine Soufiane, d'origine marocaine.

Le ministère tunisien des Affaires étrangères a indiqué que la Tunisie comptait deux ressortissants parmi les blessés, dont l'un est dans "un état grave".

