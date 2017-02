ADVERTISEMENT

La grande finale du championnat de football célèbrera dimanche son 51e anniversaire à Houston. Qui des New England Patriots ou des Falcons d’Atlanta remportera le titre? Rappelons que le Super Bowl est l’évènement sportif télévisuel le plus populaire en Amérique du Nord. En attendant le clash de la NFL, voici les 5 meilleurs films de football à voir ou à revoir.



1 – REMEMBER THE TITANS (2000)



Basé sur l’histoire vraie de l’entraîneur afro-américain Herman Boone (Denzel Washington), le film situé dans les années 1970 raconte les tensions raciales dans les couloirs d’une école de Virginie. Bill Yoast, l’entraîneur blanc de l’équipe de football, comprend qu’il devra œuvrer sous la supervision de Herman Boone. Les deux hommes apprennent pourtant à se respecter, malgré les préjugés et leurs caractères fort différents.



2 – VARSITY BLUES (1999)



À West Canaan, petite ville du Texas, l'équipe de football des Coyotes de l’université locale est reine. Et la défaite est interdite jusqu’au jour où Lance Harbor, un des membres les plus talentueux doit abandonner la saison pour cause de blessure. Il est alors remplacé par Jonathan Moxon, joueur considéré à tort de niveau inférieur.



3 – RUDY (1993)



Biopic sur Daniel «Rudy» Ruettiger, un jeune athlète valeureux qui rêve d’intégrer l'équipe universitaire de football des Fighting Irish de Notre Dame. Il met tout en œuvre pour atteindre cet objectif. Un film sur l’obstination, malgré les refus et les embuches.



4 – JERRY MAGUIRE (1996)



Voici le long métrage qui a remis Tom Cruise sur la carte après une période de disette. Riche, beau et célèbre, Jerry Maguire a tout pour lui. Mais son existence factice lui pèse. Lors d’une remise en question existentielle, il tente de donner un sens à sa vie. Alors qu’il rédige une note dans laquelle il tente de définir ses nouvelles aspirations, il est désavoué par ses amis et renvoyé par ses supérieurs. Seule Dorothy (Renée Zellweger), son assistante, et Rod (Cuba Gooding Jr), un footballeur iconoclaste, vont lui rester fidèles.



5 – THE LONGUEST YARD (1974)



Cette comédie dramatique de Peter Segal met en scène Burt Reynolds dans le rôle de Paul Crewe, un ancien joueur vedette de football de Floride qui n’en fait qu’à sa tête. Après une course poursuite avec la police, il est envoyé manu militari en prison. De là, il organise une équipe composée de prisonniers afin d’affronter les gardiens. En 2005, le réalisateur proposera un remake, moins réussi, avec à l’affiche Adam Sandler.