Solution saline: DIY pour vos p'tits nez bouchés

Cet article a initialement été publié sur le webzine Mode de vie & compagnie de la Fondation David Suzuki.



Le temps froid est arrivé, apportant son lot de chauffage, d'air sec, de changements de température, de partys de bureau et de famille, de pinçage de joues, de bises baveuses et j'en passe. Tout est en place pour que vous et vos bambins vous retrouviez avec les sinus bien bloqués.

Qui dit congestion nasale majeure dit nettoyage à l'eau saline. Cette méthode toute naturelle est assez répandue et plusieurs marques d'eau saline destinée à cette fin sont vendues à la pharmacie. On trouve les racines de la méthode d'irrigation des cavités nasales dans l'ayurveda, une forme de médecine traditionnelle originaire de l'Inde. Cette pratique repose sur un principe qui veut que le nettoyage nasal fasse partie de l'hygiène quotidienne.

Encore aujourd'hui, le nettoyage nasal à l'eau saline est un outil essentiel pour dégager les sinus en aidant à décharger le mucus, ce qui fait qu'on arrive à mieux respirer et mieux dormir, en plus de potentiellement éviter des complications (ex. : sinusite) grâce aux propriétés antiseptiques de la solution au sel. Plutôt que de se ruer à la pharmacie du coin au moindre rhume, de payer 10 $ pour de l'eau saline dans une bouteille accompagnée d'un excès d'emballage, je vous propose de la faire vous-même!

C'est probablement le DIY le plus facile de toute la terre, vous n'avez donc AUCUNE excuse pour ne pas le tester, haha.

Pourquoi faire sa propre eau saline?

● Un enfant de 2 ans pourrait le faire, les deux doigts dans le nez. #tudumtchi

● Vous économiserez de l'argent.

● C'est une alternative zéro déchet aux produits vendus en pharmacie.

● Vous éviterez les agents de conservation que contiennent certains des produits vendus sur les tablettes.

● Toute la famille respirera et dormira plus facilement.

● Vous pourriez potentiellement éviter que votre petit rhume se transforme en sinusite.



Comment faire une eau saline maison

Version 1

Recette tirée du livre Mieux vivre avec notre enfant

Dissoudre ½ c. à t. de sel de mer (2,5 ml) dans 1 tasse d'eau (250 ml) préalablement bouillie et refroidie (10 minutes d'ébullition).

Version 2

Recette adaptée par le CHU Sainte-Justine, à partir de la recette élaborée par l'AAAAI (American Academy of MD Allergy, Asthma & Immunology)

Dans une casserole, faire bouillir pendant 10 minutes :

-4 t. (1000 ml) d'eau du robinet

-¼ c. à t. (1 ml) de bicarbonate de soude («Petite vache»)

-1 c. à t. (5 ml) de sel de mer

Laquelle des deux recettes choisir? Les deux versions sont tout aussi bonnes. C'est une question de préférence. L'ajout du bicarbonate de soude dans la deuxième version permet d'ajuster le pH de la solution. Lorsque la muqueuse nasale est inflammée, la version 2 procurera une sensation plus douce lors du nettoyage.

Pour les deux recettes, vous pouvez conserver au réfrigérateur le reste de la solution préparée dans un contenant propre et étanche, pour un maximum de 7 jours. Puisque votre eau saline est conservée au froid, pensez à sortir la quantité nécessaire pour le nettoyage à l'avance, afin de la tempérer (utilisez une petite bouteille propre, dans laquelle vous pourrez transférer l'eau saline). Pour accélérer le processus, vous pouvez passer la bouteille sous l'eau chaude. Pourquoi? Parce que de l'eau froide dans le nez, ce n'est jamais vraiment agréable, haha!

Côté conservation, faut pas niaiser avec ça. L'usage d'une solution saline contaminée peut avoir des conséquences graves, même si les cas sont extrêmement rares. De toute façon, c'est tellement rapide et facile à faire... Jetez le tout après une semaine. C'est un ordre.

Hygiène nasale pour les adultes

Plusieurs méthodes d'irrigation sont possibles. En magasin, on nous propose des solutions salines sous forme de gouttes, de vaporisateurs ou de lavage nasal. La dernière méthode est ma préférée, en raison de son efficacité. Les deux premières méthodes vont davantage hydrater que réellement nettoyer et drainer vos sinus. Le lavage nasal consiste à faire passer l'eau saline d'une narine à l'autre. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une seringue, une petite poire ou une bouteille qu'on peut presser, spécialement faite pour cela. Une option qui peut sembler un peu weird à première vue, mais que j'affectionne particulièrement, c'est le pot neti. Il s'agit d'un petit récipient avec un bec verseur utilisé pour le lavage. On dirait une petite théière. On en trouve en céramique, en verre ou en plastique. Il s'agit en fait d'une pratique issue du hatha yoga. Mais que vous soyez adepte du yoga ou non, le pot neti fait ce qu'il a à faire. Il nettoie le nez, et pas à peu près! On trouve ici la procédure complète et plusieurs vidéos sur YouTube sont disponibles pour vous expliquer le tout, si ça vous intéresse (ou si vous êtes curieux). La technique peut sembler intimidante à première vue, mais les adeptes sont nombreux en raison de l'effet impressionnant! Votre nez n'aura jamais été aussi propre!

Vous voulez en savoir plus sur l'hygiène nasale pour les tout-petits? Consultez le blogue sur le site des Trappeuses!

Je finis sur une note plate, mais nécessaire : je ne suis pas médecin. Si vous souffrez de sinusites chroniques ou de toute autre condition particulière, l'irrigation nasale pourrait ne pas vous convenir. Les idées et conseils énumérés dans ce billet ne doivent en aucun cas remplacer l'avis, le diagnostic ou le traitement d'un médecin. Maintenant que cela est dit, si vous ne vous sentez pas visé par cet avis, allez donc vous nettoyer le nez et profitez de la fantastique sensation de l'air qui rentre dans vos narines. Inspirez. Expirez. Recommencez.

Rédigé par Marie Beaupré, cogestionnaire, Les Trappeuses Je suis maman d'un mini de 6 mois, biologiste de formation et une grano-chic-urbaine fièrement assumée. Il y a un peu plus de trois ans, j'ai cherché à mieux comprendre l'impact de différentes substances imprononçables que contenaient mes produits corporels. J'ai rapidement réalisé leur impact néfaste sur ma santé et/ou l'environnement. Résultat? J'ai commencé à éliminer plusieurs produits de ma vie. On pourrait maintenant qualifier mon armoire de toilette de minimaliste. Tranquillement, mais surement, la transition se poursuit aussi dans les autres sphères de ma vie.

