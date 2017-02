Ralph Lauren: le nouveau DG déjà sur le départ

ADVERTISEMENT

Le nouveau directeur général de Ralph Lauren, Stefan Larsson, va quitter le groupe de prêt-à-porter début mai, à peine plus d'un an et demi après son arrivée, sur fond de divergences de vue avec le fondateur.

Le Suédois de 42 ans était arrivé fin septembre 2015, auréolé de son succès à la tête d'Old Navy, la marque à bas prix du groupe de prêt-à-porter Gap, dont il avait contribué à redresser les ventes.

Il était aussi fort d'une expérience de 15 ans au sein du groupe suédois H&M.

Son embauche était un premier signe du désengagement du fondateur Ralph Lauren, qui avait néanmoins conservé la fonction de président exécutif et demeurait responsable de la création.

Stefan Larsson devait contribuer à redynamiser un groupe devenu un empire de la mode, mais dont les ventes décevaient régulièrement les investisseurs.

Lors de l'exercice décalé 2015/2016, clôturé début avril, le chiffre d'affaires s'est tassé de 2,8%, à 7,2 milliards de dollars, et le bénéfice a chuté de 43%, à 396 millions de dollars.

La société avait présenté un plan stratégique, en juin 2016, baptisé Way Forward Plan (la voie vers l'avant), qui consistait notamment à réduire les stocks et les coûts.

"Stefan et moi partageons un amour et le respect de l'ADN de cette grande marque, et nous reconnaissons la nécessité d'évoluer", a déclaré Ralph Lauren, cité dans le communiqué publié jeudi.

"Pour autant, nous avons constaté que nos vues divergeaient concernant le processus créatif et la relation avec le client", a-t-il ajouté.

"Après de nombreuses conversations entre nous et avec le conseil d'administration, nous avons décidé de nous séparer, d'un commun accord", a indiqué Ralph Lauren.

Le marché réagissait mal à l'annonce, le titre perdant 9,55% à 79,03 dollars dans les premières minutes d'échanges à Wall Street. Depuis fin 2014, le titre a perdu plus de la moitié de sa valeur.

