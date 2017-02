Prix des libraires du Québec 2017: les finalistes sont connus

Troisième volet d'une tétralogie commencée en 1935, Belle du Seigneur est le récit d'une passion flamboyante qui peu à peu perd de sa superbe entre Solal des Solal (oui, c'est bien son nom) et Ariane d'Auble, une jeune femme déjà mariée. Souvent qualifié de chef d'oeuvre absolu, ce roman décrit comme jamais le cheminement des sentiments amoureux, de la période de séduction en passant par la passion dévorante et l'ennui qui s'installe inéluctablement. Editions Folio, prix: 12,40 euros

Dès 1949, George Orwell réussissait à faire frémir de peur ses lecteurs grâce à la société imaginaire et dark dépeinte dans son roman 1984. Le romancier y décrit une Grande-Bretagne bouffée par un régime totalitaire inspiré du nazisme et du stalinisme. Entre les mensonges du Parti Extérieur, l'amnésie sélective des habitants et la négation des sentiments, Winston Smith, 39 ans, fait tout ce qu'il peut pour dissimuler ses opinions contestataires. Mais sa rencontre avec la belle Julia va lui faire croire qu'un soulèvement est possible... Entre dystopie et science-fiction, 1984 continue de faire froid dans le dos, plus de 65 ans après sa publication. Editions Folio, prix: 8,50 euros

Attention, thriller culte. Paru en 1987, ce roman policier s'inspire d'un célèbre fait divers : l'assassinat d'Elizabeth Ann Short, une aspirante actrice de 22 ans, retrouvée dans un terrain vague de Los Angeles le corps affreusement mutilé. A ce meurtre jamais élucidé, James Ellroy mêle deux enquêteurs fictionnels, Bucky et Lee. Dur, violent, parfois sadique, Le Dahlia Noir n'est pas qu'un simple roman policier, c'est avant tout une oeuvre qui érige la ville de L.A. en véritable héroïne. Editions Rivage Noir, prix: 9,65 euros

Cet ouvrage est essentiel pour comprendre l'émancipation des femmes en France. Il relate le procès de Bobigny en 1972 durant lequel cinq femmes comparaissaient pour avortement et complicité d'avortement. Marie-Claire, 16 ans, était au centre du procès. Violée par un garçon de son lycée, elle avait eu recours à l'IVG avec la complicité de sa mère et d'amies à elle. Ce livre donne la parole à la jeune fille ainsi qu'à Gisèle Halimi, l'avocate des cinq femmes et féministe engagée. Le procès de Bobigny contribua à la dépénalisation de l'avortement. Un livre toujours important alors que la loi Veil fêtait récemment ses 40 ans. Editions Folio, prix: 9 euros

Poète emblématique du romantisme anglais, John Keats s'éprend un jour de la fille de ses nouveaux voisins, Fanny Brawne. Les deux jeunes gens vivront une passion dévorante mais difficile car hantée par la maladie du poète. Ce recueil met en lumière 37 lettres écrites durant les deux dernières années de la vie de John Keats, emporté par la tuberculose à seulement 25 ans et à des kilomètres de son amour. Teintée d'une poésie pure et vulnérable, cette correspondance doit se savourer avec la plus grande délicatesse. Editions Rivages poche, prix: 7,65 euros