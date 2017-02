La maison d'Alexandre Taillefer est à vendre

ADVERTISEMENT

Alexandre Taillefer met sa somptueuse maison de Saint-Lambert à vendre.

3,5 millions $, c’est ce qu’il vous faudra pour mettre la main sur cette maison digne des plus belles galeries d’art.

« Située sur 27 000 pc, cette luxueuse résidence mise sur une architecture contemporaine mettant en valeur une abondance de lumière naturelle et de vastes espaces à aires ouvertes. Une impressionnante fenestration, plafonds en contre-haut, entrées surdimensionnées et des jardins somptueux ne sont que quelques exemples de ce design exceptionnel et créatif », peut-on lire dans la description de la mise en vente de la demeure sur le site Centris.ca.

Il faut dire que l’homme d’affaires a un certain goût en matière de décoration. Plusieurs œuvres d’art peuvent être aperçues sur les images partagées. Il y a quelques années, le Musée d’Art Contemporain avait tenu une soirée chez Taillefer. Ce dernier est d'ailleurs président du conseil d'administration du musée. Et vous comprendrez pourquoi.

Faites le tour du propriétaire avec les images qui suivent.