G-Star Raw inaugurait jeudi 2 février officiellement sa boutique phare du Grand Montréal au Carrefour Laval.

Lors du lancement, on a pu vivre une expérience exclusive entre mode et art urbains avec Whatisadam, artiste montréalais de renom ici et à l’étranger.

G-Star Raw, la marque culte d’Amsterdam, s’installe finalement dans le grand Montréal, avec l’ouverture d’une boutique au Carrefour Laval. Originale, moderne et créative, G-Star RAW fait son entrée sur la scène montréalaise en dévoilant des produits stylés, épurés et fonctionnels dans un environnement authentique à l’image de la marque.

Entre street style et street art: accord parfait entre G-Star Raw et Whatisadam

Pour l’occasion, Whatisadam (WIA) artiste de rue montréalais pluridisciplinaire inspiré par le pop art et les comics vintage personnalisera des pièces G-Star RAW sur place. Artiste forcené dont on peut apercevoir les œuvres autant à Montréal qu’au Mexique en passant par New York, Whatisadam s’est fait la main à travers de nombreux lieux qui l’inspirent dans ses œuvres. Depuis plus de 10 ans, Whatisadam se perfectionne dans l’art de la rue et est maintenant une figure proue du street art montréalais.

