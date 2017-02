Funérailles des victimes de l'attentat: des milliers de personnes attendues à Québec

ADVERTISEMENT

Des milliers de personnes sont attendues aujourd'hui au Centre des congrès de Québec où se tiendront les funérailles de Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry et Azzeddine Soufiane, trois des six victimes de l'attentat perpétré au Centre culturel islamique de Québec.

La cérémonie s'amorcera autour de 13 h, mais les portes du Centre des congrès ouvriront au public dès 11 h. La direction du Centre des congrès, qui a rencontré jeudi des membres de la communauté musulmane pour discuter des préparatifs, a aménagé sa plus grande salle pour la cérémonie qui se tiendra selon les rites funéraires musulmans.

Les lieux seront aménagés comme une mosquée habituelle, dit Pierre-Michel Bouchard, président-directeur général du Centre des congrès.

« Les musulmans qui y seront pourront faire la prière du vendredi d’abord, puisque demain, c’est vendredi, une journée importante pour les musulmans et par la suite, on fera la cérémonie spéciale pour les morts. »

La salle sera divisée en deux avec une surface de prière et une section avec chaises. La salle peut accueillir quelque 6000 personnes debout. Le Centre des congrès envisage une salle de « débordement » où il sera possible de retransmettre la cérémonie sur écran géant, si nécessaire.

Déroulement de la cérémonie : -11 h, ouverture des portes;

-12 h 30, discours de l’imam;

-13 h, prière normale;

-13 h 15, prière funéraire;

-13 h 30, début des condoléances aux familles à l’avant près de l’imam et des cercueils;

-13 h 45, sortie des cercueils.

Plusieurs dignitaires seront présents, dont le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le premier ministre du Québec, Philippe Couillard. Des mesures de sécurité et d'accueil sont prévues.

Le Réseau de transport de la capitale est également mis à contribution pour permettre à la population de se rendre facilement sur les lieux.

Cérémonie importante

Souleymane Bah, président de l’Association des Guinéens à Québec, souligne que la cérémonie, à l’instar de celle de Montréal, est importante pour les familles et la population.

« C’est souligner, montrer qu’on est une famille unie malgré cette tragédie qui nous a touchés, nous voulons souligner ça pour ouvrir la porte à tous les sympathisants, qu’ils soient de toutes confessions. »

Il se réjouit de l’ouverture et de la vague de sympathie exprimées cette semaine qui, espère-t-il, permettront d’amorcer un débat de société pour maintenir cette unité à travers les différences.

« Je pense qu’en tant que Québécois et Canadien, c’est une fierté et il faut aller dans ce sens de l’unité, de l’amour, de la paix et beaucoup plus de sensibilisation », dit-il.

Les dépouilles de trois des victimes, Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry et Azzeddine Soufiane, seront exposées. Des funérailles pour les trois autres victimes, Abdelkrim Hassane, Khaled Belkacemi et Aboubaker Thabti se sont tenues à Montréal jeudi.

