Beyoncé a battu Selena Gomez à plate couture sur Instagram avec sa nouvelle publication annonçant sa grossesse. La mignonne photo publiée mercredi a atteint plus de 9,2 millions de mentions « J’aime ». Du jamais vu sur le réseau social.

Cette popularité s’explique entre autres par la surprise que Queen Bey a causée en montrant son ventre proéminent vêtue que de sous-vêtements, en plus de révéler qu’elle attendait pas un, mais deux bébés. Des jumeaux.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Une photo publiée par Beyoncé (@beyonce) le 1 Févr. 2017 à 10h39 PST

En moins de 24 heures, plus de 7,2 millions de personnes avaient aimé la photo.

Le précédent record était détenu par la chanteuse Selena Gomez qui avait récolté 6,3 millions de « J’aime » pour sa photo sur laquelle elle boit une bouteille de Coca-Cola.

when your lyrics are on the bottle 😛 #ad Une photo publiée par Selena Gomez (@selenagomez) le 25 Juin 2016 à 14h03 PDT

La plus jeune des deux compte tout de même plus d'abonnés avec plus de 108 millions, contre 93,4 millions pour Beyoncé.