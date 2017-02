L'abandon de la réforme électorale risque d'alimenter le cynisme

L'abandon de la réforme électorale par le gouvernement Trudeau a suscité des critiques même au sein de sa famille politique : les jeunes libéraux du Québec ont fait part de leur déception jeudi soir. Il faut dire que cette promesse libérale avait eu un écho particulier chez certains jeunes.

Un texte de Raphael Bouvier-Auclair

À l'Université du Québec en Outaouais, le verdict de certains étudiants est sans appel : la décision de Justin Trudeau les a déçu. La réforme électorale n'est pas la priorité de tous les étudiants, mais ceux qui se sont intéressés au dossier ne se gênent pas pour commenter.

Plusieurs, comme Louis-Philippe Sauvé, affirment toutefois ne pas être surpris de la décision annoncée mercredi. Jamais les projets de réforme du mode de scrutin ne se sont concrétisés au pays.

Nourrir le cynisme

Immédiatement après l’annonce de l’abandon de la promesse libérale sur la réforme du mode de scrutin, la chef du Parti vert, Elizabeth May, a lancé un avertissement. Selon elle, ce genre de décision pourrait décourager les gens d'aller voter.

L'étudiante Nuha Baqer semble lui donner raison.

Un peu plus loin dans la cafétéria, d'autres étudiants échangent sur le sujet. Certains reconnaissent que la réforme démocratique n’est pas un enjeu prioritaire pour plusieurs électeurs.

Mais l’idée même de rejeter une promesse qui a été répétée à de maintes reprises avant et après les élections les dérange.

«Il y a beaucoup de débats sur la légitimité des gouvernements. De plus en plus, les gens ne croient plus en ça et ne vont pas voter. [...] Plus ça va, moins les gens vont voter.» - Liane Poirier, étudiante en administration à l'Université du Québec en Outaouais