Ce jeudi 2 février, le groupe Milk & Bone composé de Laurence Lafond-Beaulne et de Camille Poliquin a inauguré son premier pop up shop - traduisez boutique éphémère - à l'espace POP. Le duo de musique électronique a attiré de nombreuses fashionistas et fans de mode et du groupe de musique.

Au programme: des items exclusifs à l’effigie du groupe, dont des bas qui seront en vente pour une période limitée. Il y a eu musique, projections, rafraîchissements et plus encore à découvrir dans les clichés immortalisés par notre photographe JF Galipeau.

Voyez les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous

Espace POP: 5587 avenue du Parc, Montréal

