«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Même si les animateurs de radio de Québec ont décliné l’invitation et que ça crée un boucan sur les réseaux sociaux, il sera évidemment question des tristes événements de Québec à Tout le monde en parle, dimanche.

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le président du Centre culturel islamique, où s’est joué l’attentat, Mohamed Labidi, seront notamment au nombre des convives pour faire le point sur le drame.

Également, sur une note plus joyeuse, l’auteure India Desjardins, dont le nouveau roman, La mort d’une princesse, sera sur les tablettes le mercredi 8 février, Paul Piché, qui célébrera le 17 mars ses 40 ans de carrière dans un concert au Centre Bell, entouré de plusieurs invités, et Patrick Charlebois, qui a couru sept marathons en sept jours sur sept continents, seront de la partie.

La semaine dernière, alors que Québec vivait l’horreur de la fusillade à la grande mosquée de Sainte-Foy, à la télévision, la lutte était chaude entre Tout le mondeen parle (1 225 000 téléspectateurs) et Le banquier et son spécial «animaux» (1 532 000 téléspectateurs). Autant à Radio-Canada qu’à TVA, ce furent toutefois là les meilleurs résultats de la soirée, Découverte, ICI Laflaque et Le Téléjournal ayant respectivement attiré 496 000, 501 000 et 664 000 personnes, alors que, chezle compétiteur, Vlog et LOL en ont intéressé 772 000 et 1 032 000. Un public d’environ 689 000 curieux est resté pour le retour d’Accès illimité, à 21h. Enfin, leTVA Nouvelles de 22h, consacré à l’attaque de Québec, qui s’est prolongé jusqu’à minuit, a été regardé par 335 000 esprits inquiets, désireux d’en savoir plus sur ledrame.

L’émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.

