Le mannequin Myla Dalbesio a non seulement été la première femme de taille supérieure à 10 à participer à une campagne pour les sous-vêtements Calvin Klein, mais la voilà qui sera du très convoité Spécial maillots de bain de Sports Illustrated.

Encore mieux, elle a été nommée recrue de l'année du populaire magazine.

Myla Dalbesio a confié sur son compte Instagram que cette séance photo faisait partie de ses «objectifs depuis une décennie» et qu’elle était fière d’en être arrivée là.

« J'espère que cela peut être un exemple pour que les autres femmes continuent de se tenir debout pour défendre leurs convictions et qu’elles ne soient pas effrayées d’utiliser leur voix. Et pour les filles dans l'industrie, j'espère que vous pouvez le voir comme une nouvelle preuve que vous n'avez pas besoin d'avoir un million d'adeptes pour être remarquées. Vous pouvez toujours être jugées par la qualité du travail que vous accomplissez et la personne que vous êtes. Ce qui, je pense, est quelque chose à célébrer. »

Ce n’est pas la première fois que le Sports Illustrated met de l’avant la diversité corporelle. L’année dernière, nulle autre qu’Ashley Graham avait fait la couverture. L’année précédente, le mannequin Robyn Lawley avait été le premier modèle taille plus à apparaître dans les pages du célèbre numéro annuel.