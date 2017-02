ADVERTISEMENT

Quand il s'agit de Trump, Matthew McConaughey détonne. Invité à donner son avis sur l'opposition de la grande majorité des acteurs américains à Donald Trump, il a fait une déclaration inattendue en expliquant, lors d'une interview accordée à BBC One, qu'il était "temps d'accepter" le 45e président des États-Unis.

Les propos de la star vont à contre-courant de ce qu'ont pu exprimer Meryl Streep et le milieu du divertissement aux États-Unis en général. Il rejoint cependant l'avis de l'actrice australo-américaine Nicole Kidman qui avait, elle aussi, souhaité que les Américains acceptent leur nouveau président.

"C'est peut-être la phase d'investiture la plus vive et la plus discordante que l'on a jamais connue, mais il est aussi temps pour nous de l'accepter", a déclaré l'acteur, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.

Mi-janvier, Matthew McConauhey avait pourtant participé à un clip contre Trump avec d'autres célébrités américaines. Aux côtés de Natalie Portman, Amy Adams ou Taraji P. Henson, la star d'Interstellar avait interprété I will survive, la chanson de Gloria Gaynor dont le titre signifie "Je survivrai", sous-entendu à Donald Trump.

Et cela semble être une forme de philosophie qu'il souhaite réellement appliquer lorsqu'il appelle les acteurs et autres artistes américains à réfléchir à une façon de construire avec le nouveau président américain.