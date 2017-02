Jason Roy-Léveillée, réalisateur du premier clip de Lenni-Kim

ADVERTISEMENT

On le connaît surtout comme acteur (Lance et compte, Unité 9, Le chalet, etc), on sait qu’il peut aussi chanter (Big Bazar, Grease), mais Jason Roy-Léveillée exerce aussi à l’occasion ses talents de réalisateur, dans des courts et moyen-métrages et des vidéoclips. Sa dernière offrande en lice? Le clip du premier extrait du jeune chanteur Lenni-Kim, Dont’ Stop.

On vous en parlait cet automne, Lenni-Kim a le vent dans les voiles. Il lancera au printemps son premier album, qui paraîtra simultanément au Québec et en France. Pour s’assurer de créer un engouement, le chanteur de 15 ans a dévoilé une première vidéo le week-end dernier. Les réactions laissent encore présager un beau succès : en 48 heures, plus de 80 000 visionnements avaient été enregistrés sur le montage signé Jason Roy-Léveillée, où chorégraphies hip-hop mettant en valeur le joli minois de Lenni-Kim, scènes de vie scolaire et amourette défilent dans une ambiance techno.

Il y a fort à parier que Lenni-Kim devra bientôt composer avec des comparaisons avec un certain Justin Bieber, et que sa chanson et son clip feront fureur dans les polyvalentes. Lenni-Kim est-il l’un des prochains sex-symbols québécois? Poser la question, c’est y répondre!

La pièce Don’t Stop tourne depuis le début janvier et peut être téléchargée sur iTunes et l’ensemble des plateformes numériques. On sait déjà que Zaho, François Welgryn (Johnny Hallyday, Garou, Mario Pelchat), Boostee, Monsieur Maleek, M.Pokora et Helmut Fritz (Ça m’énerve) collaboreront au premier disque de Lenni-Kim.