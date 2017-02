Les autorités bangladaises enquêtaient jeudi sur deux incidents de "ponts humains" après la diffusion d'images sur les réseaux sociaux de personnages influents marchant sur des corps de collégiens.

Des parents d'élèves du district de Chandpur (centre) ont déposé cette semaine des plaintes après que leurs enfants eurent été placés de façon à former un pont avec leur dos, sur lequel s'est élancé un maire nouvellement élu.

Les images de cet incident très critiqué sur internet ont fait émerger celles d'un autre fait similaire, survenu la veille dans le district de Jamalpur (nord). On y voit un riche homme d'affaires traverser une passerelle formée par les épaules de collégiens alignés les uns contre les autres.

Another photo surfaces on social media where a donor of a school land in #Jamalpur is seen walking on human bridge https://t.co/WEkJgq26Ub pic.twitter.com/I2boPUIEC7

