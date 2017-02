Ces enfants surpris par des filtres Snapchat vont illuminer votre journée

ADVERTISEMENT

Si les adultes passent des heures à se mettre en scène avec les filtres Snapchat, les enfants ne passent pas non plus à côté du phénomène... spontanéité et naturel en plus, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessus.

Avec des visages qui passent du rire aux larmes, de la stupeur au ravissement, ces enfants ont tous en commun de ne pas rester insensibles à l'inventivité des filtres Snapchat.

Selon Bloomerg, l'application mobile bientôt cotée en Bourse réunirait quotidiennement 150 millions d'utilisateurs actifs. C'est 40 millions de plus que Twitter. En janvier 2017, environ 350 millions de Snaps ont été envoyés.

À voir également: