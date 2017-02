Les informations suivantes ont été obtenues sur le site web de l’organisme Enfant-retour Québec. Si vous avez des informations sur un enfant porté disparu, communiquez au (514) 843-4333 ou au 1-(888) 692-4673. Tous les appels sont confidentiels.

NÉ(E):15 août 1998 TAILLE: 1,70 m – 5’ 6’’ POIDS: 50 kg – 110 livres YEUX: Pers CHEVEUX : Bruns et Noirs LANGUE(S) PARLÉE(S): Français / French SIGNE(S) PARTICULIER(S): Cicatrice due au perçage de lèvre DISPARUE : 07 décembre 2015

ÂGE / AGE 19 ans / 19 years old TAILLE / HEIGHT 1.93 m – 6’ 4’’ POIDS / WEIGHT 93 kg – 205 livres / 93 kgs - 205 lbs YEUX / EYES Bruns / Brown CHEVEUX / HAIR Noirs / Black LANGUE(S) PARLÉE(S) LANGUAGE(S) SPOKEN Anglais / English SIGNE(S) PARTICULIER(S) DISTINGUISHING MARK(S) Un tatouage sur la poitrine droite / ‘’ARSON’’ tattooed on the right of his chest Disparu le 7 avril 2016

NÉ (E) : 13 avril 2000 TAILLE : 1, 44 m POIDS : 55 kg – 120 livres / 55 kgs 120 lbs YEUX : Noirs / Black CHEVEUX : Noirs LANGUE(S) PARLÉE(S): Français DISPARU(E) : 07 août 2015 DE : Laval Elle pourrait avoir des mèches de cheveux blonds

ENFANT: NÉ(E): 1er novembre 2013 TAILLE : 0,60 m – 2’ 00” POIDS : 7 kg – 15 livres YEUX : Noirs CHEVEUX : Noirs FEMME: ÂGE : 42 ans TAILLE : 1,52 m – 5’ 0” POIDS : 65 kg – 145 livres YEUX : Bruns CHEVEUX : Noirs LANGUE(S) PARLÉE(S) : Mandarin SIGNE(S) PARTICULIER(S) : Elle porte des verre DISPARU (E): le 30 avril 2014 DE: Brossard, QC

**Enlèvement parental** L'enfant à gauche et la mère à droite ÂGE: 2 ans YEUX : Bleus CHEVEUX : Blonds LANGUE PARLÉE :Français Axelle Lucie Pascale Perry ÂGE: 23 ans YEUX : Bruns CHEVEUX : Bruns LANGUES PARLÉES :Français et anglais DISPARU: le 25 mars 2012 Gatineau, QC

ÂGE: 19 ans TAILLE: 1, 72 m - 5' 8” POIDS: 61 kg – 135 livres YEUX: Bruns CHEVEUX: Bruns LANGUE PARLÉE: Anglais La dernière fois qu’il a été vu, il portait des jeans bleu pâle, un t-shirt blanc et des souliers de course blancs de marque « Nike ». Il n’avait pas d’argent sur lui. Nous craignons pour sa sécurité puisqu’il n’a pas sa médication avec lui.

Vieillissement de photo ÂGE: 14 ans TAILLE: 1, 73 m - 5' 8” POIDS: 75 kg – 165 livres YEUX: Bruns CHEVEUX: Bruns LANGUE PARLÉE: Français DISPARU: le 10 février 2009 Alma, QC La dernière fois qu’il a été vu, il attendait l’autobus scolaire mais n’est jamais monté dedans et ne s’est pas rendu à l’école.

ÂGE: 17 ans TAILLE: 1, 78 m - 5' 10” POIDS: 64 kg – 142 livres YEUX: Bruns CHEVEUX: Bruns LANGUES PARLÉES: Anglais et français SIGNES PARTICULIERS: L’acné, des cicatrices sur le genou gauche et des perçages aux oreilles et au nombril. DISPARUE: le 6 septembre 2008 Maniwaki, QC La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait des souliers de course blancs et rouges de marque « Asics »

ÂGE: 16 ans TAILLE: 1, 83 m - 6' 0” POIDS: 57 kg – 125 livres YEUX: Bruns CHEVEUX: Bruns LANGUE PARLÉE: Anglais SIGNES PARTICULIERS: Perçages sur la lèvre inférieure et la narine gauche, cicatrices sur le haut du sourcil droit et sur l’avant-bras gauche DISPARUE: le 6 septembre 2008 Maniwaki, QC La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait une jupe et un chemisier à manches courtes.

ÂGE: 24 ans TAILLE: 1, 70 m - 5' 7” POIDS: 52 kg – 115 livres YEUX: Verts CHEVEUX: Bruns LANGUES PARLÉES: Français, anglais et un peu d’espagnol SIGNE PARTICULIER: Un tatouage d’un pégase sur la poitrine droite DISPARUE: le 17 février 2008 Québec, QC La dernière fois qu’elle a été vue, elle a acheté un café dans l’établissement Café Dépôt de St-Romuald. Elle portait un manteau noir avec un capuchon de fourrure gris, des bottes noires en suède avec un contour de fourrure, des pantalons gris en velours et un sac è dos noir.

ÂGE: 18 mois TAILLE: 0,94 m - 3' 1” POIDS: 14 kg – 30 livres YEUX: Bruns CHEVEUX: Châtains LANGUE PARLÉE: Espagnol DISPARU: le 5 décembre 2007 Montreal, QC

**Enlèvement parental** L'enfant à gauche et le père à droite NÉ: 20 mai 2002 TAILLE : 1,19 m – 3’ 11” POIDS : 36 kg – 80 livres YEUX : Bruns CHEVEUX : Bruns LANGUES PARLÉES :Français et arabe SIGNE PARTICULIER :Tâche de naissance au bas du dos DISPARU: le 12 juin 2007 Montréal, QC HAIDER ABDELRACHID alias Kesir Al-Meliky NÉ: 3 juin 1968 TAILLE : 1,70 m – 5’ 7” POIDS : 70 kg – 154 livres YEUX : Bruns CHEVEUX : Bruns LANGUES PARLÉES :Français et arabe Ils pourraient tous deux se présenter sous des noms différents.

ÂGE: 23 ans TAILLE: 1, 75 m - 5' 9” POIDS: 60 kg – 135 livres YEUX: Bruns CHEVEUX: Châtains LANGUE PARLÉE: Français DISPARU: le 14 février 2007 Saint-Didace (Lanaudière), QC La dernière fois qu’il a été vu, il portait une chemise à carreaux bleus et blancs et des bottes de travail.

ÂGE: 17 ans TAILLE: 1, 73 m - 5' 8” POIDS: 66 kg – 145 livres YEUX: Bruns CHEVEUX: Châtains LANGUES PARLÉES: Français, anglais et espagnol de base DISPARU: le 15 avril 2006 St-Marc-sur-Richelieu, QC La dernière fois qu’il a été vu, il portait un chandail à manches courtes blanc avec des lignes rouges, des jeans bleus et une bague en or. Le véhicule de Francis, une Chrysler Intrepid 2001 de couleur noire, a été retrouvée le dimanche 16 avril 2006 vers 11h dans un sentier de VTT de St-Amable.

Vieillissement de photo ÂGE: 18 ans TAILLE: 1, 70 m - 5' 7” POIDS: 54 kg – 120 livres YEUX: Bruns CHEVEUX: Bruns LANGUE PARLÉE: Français SIGNES PARTICULIERS: Lunettes, perçage aux deux oreilles et cicatrice à la main gauche DISPARU: le 27 mars 2006 Rouyn-Noranda, QC La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau de marque Columbia bleu et blanc, une casquette blanche, des pantalons noirs et des chaussures de course blanches.

ÂGE: 21 ans TAILLE: 1, 74 m - 5' 9” POIDS: 70 kg – 154 livres YEUX: Bleus CHEVEUX: Châtains, queue de cheval LANGUE PARLÉE: Anglais SIGNES PARTICULIERS: Il s’est tatoué des croix bleues sur le bras et le pouce gauche DISPARU: le 15 septembre 2005 Montréal, QC La dernière fois qu’il a été vu, il portait des pantalons gris, un t-shirt noir et des souliers de course

Vieillissement de photo ÂGE: 13 ans TAILLE: 1, 60 m - 5' 4” POIDS: 52 kg – 115 livres YEUX: Pers CHEVEUX: Roux avec des mèches blondes LANGUE PARLÉE: Français SIGNES PARTICULIERS: Plusieurs perçages aux oreilles, un perçage au nombril et un au-dessous de la lèvre inférieure DISPARUE: le 23 janvier 2005 Farnham, QC La dernière fois qu’elle a été vue, elle était au Parc Roch-Bourbonnais à Farnham vers 13h30. Elle portait des jeans avec fourrure au bas, une camisole beige, une veste en jeans avec fourrure aux manches, un manteau noir avec un capuchon en fourrure, un foulard blanc, des gants roses et une sacoche en vinyle beige avec une étoile bleue.

Enlèvement parental Marianne Ghaddar: NÉE: 16 novembre 2001 YEUX : Bleus CHEVEUX : Noirs LANGUES PARLÉES :Arabe et français Suzan Ghaddar NÉE: 26 décembre 1998 YEUX : Verts CHEVEUX : Noirs LANGUES PARLÉES : Arabe et français DISPARUES: Septembre 2004 Gatineau, QC Les deux enfants ont la double nationalité : canadienne et libanaise. Elles sont présentement retenues au Liban par leur père et leur mère se trouve au Canada et ne peut les contacter

ÂGE: 5 ans YEUX: Pers CHEVEUX: Châtains LANGUES PARLÉES: Français et anglais DISPARU: le 11 janvier 2001 Montreal, QC Il serait retenu au Liban par son père biologique

ÂGE: 16 ans TAILLE: 1, 57 m - 5' 2” POIDS: 45 kg – 99 livres YEUX: Bruns CHEVEUX: Bruns LANGUE PARLÉE: Français DISPARUE: le 16 novembre 1999 Terrebonne, QC La dernière fois qu’elle a été vue, elle descendait de l’autobus 25A à Terrebonne.

**Enlèvement parental** L'enfant à gauche et la mère à droite NÉ: 12 février 1995 TAILLE : 1,10 m – 3’ 8” POIDS : 35 kg – 75 livres YEUX : Bleus CHEVEUX : Blonds LANGUES PARLÉES :Français et slovaque DISPARU: le 12 mars 1998 Montréal, QC Anna Kurtyova NÉE: 4 mars 1963 TAILLE : 1,68 m – 5’ 6” POIDS : 52 kg – 115 livres YEUX : Bleus CHEVEUX : Bruns LANGUES PARLÉES :Français et slovaque

**Enlèvement parental** L'enfant à gauche et la mère à droite NÉE: 28 août 1993 TAILLE : 1,57 m – 5’ 2” POIDS : 40 kg – 90 livres YEUX : Bruns foncés CHEVEUX : Bruns foncés DISPARUE: Août 2004 Montréal, QC Antigoni Miritis NÉE: 7 mars 1973 TAILLE : 1,72 m – 5’ 8” POIDS : 62 kg – 135 livres YEUX : Bruns CHEVEUX : Bruns La mère a emmené Leshiah pour un voyage en Grèce et a refusé de la retourner par la suite, contrairement aux termes d’une ordonnance de garde. Un mandat d’arrestation a été émis contre la mère : No. 500-01-005448-060.

ÂGE: 22 ans TAILLE: 1, 72 m - 5' 8” POIDS: 68 kg – 150 livres YEUX: Bruns CHEVEUX: Noirs LANGUE PARLÉE: Français DISPARU: le 9 août 1993 Rollet, QC Il a disparu d’une façon mystérieuse d’un camp d’été.

Vieillissement de photo ÂGE: 30 ans TAILLE: 1, 68 m - 5' 5” POIDS: 64 kg – 141 livres YEUX: Bruns CHEVEUX: Bruns DISPARU: le 15 septembre 1989 Châteauguay, QC

ÂGE: 26 ans TAILLE: 1, 84 m -6' 0” POIDS: 64 kg – 140 livres YEUX: Bruns CHEVEUX: Bruns LANGUE PARLÉE: Français DISPARU: le 28 août 1989 Ste-Foy, QC

Vieillissement de photo ÂGE: 20 ans TAILLE: 1, 64 m - 5' 4” POIDS: 54 kg – 120 livres YEUX: Bleus CHEVEUX: Bruns LANGUES PARLÉES: Anglais et français DISPARUE: le 21 septembre 1988 Mascouche, QC

Vieillissement de photo ÂGE: 32 ans TAILLE: 1, 70 m - 5' 7” POIDS: 55 kg – 120 livres YEUX: Noirs CHEVEUX: Bruns LANGUE PARLÉE: Français DISPARUE: le 6 novembre 1985 Limoilou, QC

Vieillissement de photo ÂGE: 8 ans TAILLE: 1, 20 m - 3' 11” POIDS: 30 kg – 65 livres YEUX: Bruns CHEVEUX: Châtains LANGUE PARLÉE: Français SIGNES PARTICULIERS: Tâche de naissance en-dessous du nombril, cicatrice sur la joue droite, perçage à l’oreille gauche DISPARU: le 1 novembre 1984 Montreal, QC La dernière fois qu’il a été vu, il se trouvait dans le quartier de Hochelaga-Maisonneuve.

Vieillissement de photo ÂGE: 15 ans YEUX: Bruns CHEVEUX: Bruns LANGUES PARLÉES: Français et anglais DISPARUE: le 15 novembre 1981 Ste-Foy, QC

Vieillissement de photo ÂGE: 18 ans TAILLE: 1, 57 m - 5' 2” POIDS: 50 kg – 110 livres YEUX: Bruns CHEVEUX: Bruns SIGNE PARTICULIER: Cicatrice sur la joue gauche DISPARUE: le 6 novembre 1979 Montreal, QC La dernière fois qu’elle a été vue, elle quittait une brasserie à Montréal-Nord, Qc

Vieillissement de photo ÂGE: 20 mois YEUX: Bruns CHEVEUX: Bruns DISPARUE: le 15 août 1978 Saint-Laurent, QC

ÂGE: 20 ans TAILLE: 1, 63 m - 5' 4” POIDS: 56 kg – 124 livres YEUX: Bleus CHEVEUX: Châtains DISPARUE: Avril 1975 Montreal, QC Sylvie demeurait chez ses parents à Laval. Au moment de sa disparition, elle se trouvait hospitalisée à l’Institut Albert-Prévost de Montréal. Elle a quitté l’institution sans ses effets personnels et n’a jamais été revue par la suite.

Vieillissement de photo Enlèvement parental ÂGE: 7 ans LANGUE PARLÉE: Français DISPARU: le 18 décembre 1972 Laval, QC René a été vu pour la dernière fois alors qu’il se trouvait en compagnie de son père. Aucune des démarches ou recherches effectuées jusqu’à ce jour ont permis de le retrouver. La Gendarmerie Royale du Canada a procédé à un vieillissement de photo représentant René à l’âge de 40 ans. Nous espérons grâce à cette nouvelle reconstitution obtenir de nouvelles informations qui pourraient nous permettre de relancer le dossier.

Vieillissement de photo ÂGE: 6 ans YEUX: Bruns CHEVEUX: Bruns LANGUE PARLÉE: Français DISPARUE: le 27 septembre 1963 Québec, QC La famille de Diane demeurait sur la rue du Porche à Québec. La dernière fois qu’elle a été vue, Diane se rendait au parc du voisinage pour aviser son frère de revenir à la maison pour le souper. Ce dernier est revenu seul à la maison

Vieillissement de photo ÂGE: 17 ans TAILLE: 1, 78m - 5' 10” POIDS: 60 kg – 130 livres YEUX: Bruns CHEVEUX: Bruns LANGUE(S) PARLÉE(S) : Français DISPARU(E): le 15 octobre 1977 DE: Trois-Rivières, QC

Vieillissement de photo ÂGE: 9 ans TAILLE: 1, 27 m - 4' 2” POIDS: 30 kg – 65 livres YEUX: Bruns CHEVEUX: Bruns DISPARU: le 21 octobre 1954 Verdun, QC