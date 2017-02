Un homme de Kirkland arrêté pour avoir proféré des propos haineux

ADVERTISEMENT

Un homme de 47 ans a été arrêté pour des propos à caractère haineux qu'il aurait tenus contre la communauté musulmane sur les médias sociaux. Il a été arrêté à son domicile de Kirkland en fin de soirée, mardi, et il a passé la nuit en prison où il rencontrera les enquêteurs.

Des policiers de la Sûreté du Québec, qui effectuait une surveillance des publications sur Internet, ont signalé les propos tenus par l’individu aux enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal. Ces derniers ont ouvert une enquête et effectué des vérifications.

« L’homme a été mis sous arrêt, il y a eu une coopération de sa part lorsque les policiers se sont présentés à sa résidence », a expliqué un porte-parole du SPVM, Raphaël Bergeron. « L’homme de 47 ans a été transporté au centre de détention où il rencontrera les enquêteurs au cours de la nuit ou de la matinée. »

Les enquêteurs ont également mené une perquisition au domicile de l’individu et ils y ont saisi du matériel informatique et un téléphone cellulaire. « Il sera déterminé voire à quel type d’accusations il pourra faire face et à savoir aussi s’il comparaîtra aujourd’hui au palais de justice ou s’il sera remis en liberté via une promesse de comparaître », a conclu M. Bergeron.

Dénonciations et prévention

Le SPVM avait recensé 55 dénonciations de gestes à caractère haineux pour la période de mai à décembre 2016, mais en a enregistré 29 depuis l’attentat à la mosquée de Québec.

Les incidents à caractère racial ou haineux sont également avérés en hausse de 20 % de 2015 à 2016.

Les policiers mettent en garde les citoyens contre les propos qu’ils pourraient tenir sur Internet et les médias sociaux et ils invitent les internautes à dénoncer les propos haineux.

« Deux de ceux-là [les dénonciations], nos enquêteurs ont été en mesure de retracer d’où ça venait. Ils ont appelé les gens qui étaient responsables de ces commentaires-là », explique le directeur du SPVM, Philippe Pichet. « Les gens se sont dits désolés de ce qu’ils avaient fait. Ce travail qui a été fait a été possible grâce à la dénonciation et c’est sûr que ça l’a eu un effet de prévention par rapport à ce qu’ils ont fait là. »

« Avant qu’une situation devienne un crime haineux, elle peut partir d’un incident haineux. C’est pour ça que c’est important de les traiter », conclut M. Pichet.

À Québec, la mosquée attaquée dimanche soir a été remise aux fidèles mardi soir et elle a rouvert ses portes ce matin. L'attentat a fait six morts et huit blessés.

Voir aussi:





Close  Vigile à Québec à la mémoire des victimes de l'attentat sur  























 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter