Un serpent reste coincé dans son lobe d'oreille

Les clowns, avec leurs drôles de perruques, leur maquillage bizarre et leurs déguisements extravagants, sont censés nous faire rire, n'est-ce pas? Mais un nombre étonnamment élevé de gens, surtout d'enfants, sont terrifiés par les clowns. La raison? Nous sommes habitués à lire les expressions faciales pour comprendre les sentiments et attitudes d'autrui. Mais le clown porte un masque, un sourire ou un froncement de sourcils peints à même la peau qui semblent destinés à dissimuler ses intentions. Il faut de la confiance pour apprécier la performance d'un clown: nous devons croire que, malgré l'aspect bizarre et les actions d'apparence violente du clown, il ou elle ne nous fera jamais de mal.

La kinemortophobie, ou peur des zombies, c'est un problème de films, pensez-vous? Ils sont morts! Mais la kinemortophobie n'est pas une blague, même si l'on peut plutôt la décrire comme la peur d'être transformé en zombie. Selon la religion vaudoue haïtienne, l'âme d'une personne mourant d'une mort non naturelle (par meurtre, par exemple) doit rester dans la tombe jusqu'à ce que les dieux lui donnent la permission de continuer son voyage. Vulnérable, elle peut être capturée par un sorcier et enfermée dans une bouteille; son corps mort-vivant peut ensuite être utilisé comme esclave.

La koumpounophobie est rare, mais elle existe. Certains koumpounophobes pensent que les boutons sont sales (généralement en lien avec une peur des microbes en général); d'autres ont peur de leur texture, surtout si c'est en plastique. Comme d'autres phobies, la koumpounophobie peut être liée à un traumatisme d'enfance. Un barman anglais, dont les aspirations à devenir comptable ont été ruinées par sa forte peur des boutons, a expliqué avoir été traumatisé quand un seau de boutons lui est tombé dessus à l'âge de deux ans. L'auteur Neil Gaiman a peut-être créé une génération entière de koumpounophobes avec sa nouvelle d'horreur Coraline, publiée en 2002, dans laquelle une fillette découvre un monde parallèle horrifique où les yeux des gens sont remplacés par des boutons.

La phobie la plus récente est sûrement la nomophobie, où la dépendance au téléphone. Nomo est l'abbréviation de “no-mobile”—lorsque l'on n'arrive pas à trouver son portable, quand la batterie est déchargée, ou quand il n'y a pas de réseau. Le terme “phobie” est peut-être un peu exagérée dans ce cas, mais les symptomes sont reconnaissables. Les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans sont les plus enclins à en souffrir. 77% d'entre eux s'avouent incapables de se séparer de leur téléphone même pour quelques minutes. Un sondage a par ailleurs montré que 22% des jeunes préféreraient renoncer à leur brosses à dents que leur téléphone pendant une semaine.

Il n'y a rien d'étonnant à ce que l'obesophobie gagne du terrain de nos jours. Les gros doivent subir des humiliations quotidiennes, les top-modèles n'ont pas un gramme des graisse et les photos de célébrités sont systématiquement photoshoppées. Les personnes atteintes d'obesophobie ont un désir si intense de rester minces qu'elles ont perdu le contrôle sur leur prise de poids, ce qui les expose à des pathologies telles que l'anorexie et la boulimie. Laissons donc la parole à Adele, qui a dit un jour: "J'aime être moi; ça a toujours été le cas. J'ai vu des gens dont la règle ultime est d'être plus mince ou d'avoir de plus gros seins, et j'ai vu à quel point cela les tirait vers le bas. Et c'est ce que je ne veux pas dans ma vie."

Les poupées sont des amies chères à l'enfance—à moins que vous soyez atteint de pédiophobie. Presque tout le monde a une fois ressenti de l'anxiété face à une poupée (pensez à Chucky), mais les pédiophobes ont la même peur avec toutes les poupées. Leur peur s'étend souvent à d'autres formes de figures humaines sans vie, comme les figurines des ventriloques, les poupées ou les mannequins. Pour bon nombre de gens, la pédiophobie (à ne pas confondre avec la “pédophobie,” ou peur des enfants) remonte à un traumatisme d'enfance. Les enfants reproduisent souvent leurs rêves et fantasmes en imaginant que leurs poupées prennent vie. On reste dans le domaine du jeu jusqu'à ce que la poupée prenne réellement vie. Qu'arriverait-il si une poupée représentant ce dont nous avons le plus peur prenait vie?