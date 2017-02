Les 12 restaurants les plus romantiques du Québec, selon OpenTable

ADVERTISEMENT

À l’occasion de la Saint-Valentin, le site de réservation en ligne OpenTable a dévoilé son palmarès des 100 restaurants les plus romantiques du Canada.

De ce nombre, 12 sont situés à l’intérieur des frontières de la province de Québec.

«Offrant une atmosphère intime, des menus savamment préparés et un accueil exceptionnel, les restaurants sur cette liste sont d'excellents choix pour déguster des mets de choix l'un des jours les plus romantiques et les plus occupés de l'année», explique Ziv Schierau, chef des comptes nationaux chez OpenTable Canada.

Ce palmarès est le résultat de la comptabilisation de plus de 480 000 commentaires laissés par les utilisateurs du site au sujet de plus de 1900 restaurants situés d’un bout à l’autre du pays.

Découvrez ces 12 tables d’exception qui vous feront passer une soirée mémorable avec votre douce moitié dans la galerie ci-dessous :