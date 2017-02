ADVERTISEMENT

C’est dimanche que se tiendra l’un des événements sportifs les plus attendus de l’année: le fameux Super Bowl. Plusieurs bars ont concocté un programme spécial pour les amateurs de football et de houblon.

En voici quelques-uns qui n’attendent plus que vous pour festoyer.

On a l’embarras du choix lorsque vient le temps de choisir sa Cage préférée entre les 50 établissements du Québec et encore plus lorsqu’arrive la grand-messe du football. On s’y rend pour les écrans géants, le menu typique de brasserie (les ailes de poulet!), le vaste choix de bières et l’ambiance toujours festive. Psst: Laurent Duvernay-Tardif (le garde partant des Chiefs de Kansas City) sera présent à la Cage – Brasserie sportive du Complexe Desjardins à partir de 17 h 30 pour s’entretenir avec les amateurs et commenter le déroulement de la partie. https://www.cage.ca/reservation

À Laval, le Bathazar propose un Super Snack aux férus de football et de bonnes bières québécoises. On pourra y regarder l’événement en direct sur 9 écrans tout en arrêtant son choix sur l’une (ou plusieurs) des promotions suivantes: 3 entrées pour 25 $, pichets de bière Balthazar à 12 $, 2 pour 1 sur les shooters de New Amsterdam. L’entrée est gratuite et des prix de participation seront offerts. Réservations: http://www.lebalthazar.com/fr/super-snack

On débutera les festivités tôt dimanche prochain lors du buffet brunch de 13 h pendant que les Canadiens affronteront les Oilers. Puis, deux types de billets (sans places assignées) sont offerts: le billet à 30 $ incluant une participation au concours «Devinez le pointage», une pinte de Budweiser et le buffet du Superbowl à volonté dès 16 h et le billet à 40 $ pour la journée complète (incluant une participation au concours «Devinez le pointage», 2 pintes de Budweiser, le buffet du Super Bowl à volonté). Prix à gagner. Réservations: 514 312-1941 https://www.facebook.com/events/1847418192180812/

Il vaut mieux réserver ses places tout de suite - par téléphone ou Facebook - si on veut regarder le Super Bowl dans ce sympathique bar de quartier. Au menu de la soirée: présentation de la partie de hockey (sans le son) et musique live avec Charles Landry juste avant le match, présentation du Super Bowl à plein volume, prix spéciaux sur les ailes de poulet (15 ailes pour 15 $), shooters de Jim Beam (5 pour 15 $) et service toujours amical. https://www.facebook.com/events/1221581471270783/

À Blainville aussi, la journée de dimanche démarrera dès 13 h avec la présentation du match des Canadiens et des Oilers. Puis, pour 20 $ par personne, chacun pourra participer au concours de pointage, recevra une pinte de bière et pourra piger dans le buffet à volonté (dès 18 h). Il faut s’attendre à une pyramide d’ailes de poulet, une fontaine de fromage, des nachos, des pogos, des hot dogs Lafleur, des rondelles d’oignon, de la viande fumée et plusieurs autres petits délices!

À Montréal, dans le quartier Rosemont, ce pub de quartier est reconnu pour son ambiance aussi chaleureuse que festive. Dimanche prochain ne fera pas exception alors que la partie de hockey et le Super Bowl y seront présentés. Quant aux pichets de Blonde à Baptiste et de Griffon Rousse, il seront offerts au prix de 12 $ tout au long de la journée. http://chezbaptiste.com/

À Québec, le Jack Saloon propose une journée du Super Bowl à faire saliver. Les promotions incluent les mini burgers, les mini porcs effilochés et les ailes de poulet à 1 $, les shooters de Jägermeister à 2 $, 5 Bud Light pour 15 $, un menu spécial Super Bowl et, évidemment, la présentation dudit match. Il vaut mieux réserver au 418 522-5350 http://jacksaloon.com/fr/accueil/

Cette année encore, le Super Bowl sera présenté sur les écrans géants du Cosmos de Lévis et de Lebourgneuf… juste après la présentation du match des Canadiens en après-midi! Deux forfaits s’offrent ainsi aux amateurs de football: le forfait vrai fan à 30 $ (incluant cadeau-surprise, une bière en fût et un choix de repas entre 1/2 côte levée, une escalope de saumon, une salade repas ou une assiette tailgate) et le forfait le visiteur (incluant un cadeau-surprise et une bière en fût). Réservations: Lévis: 418 830-8888 et Lebourgneuf: 418 628-2013 http://www.lecosmos.com/cosmos/lebourgneuf

À Trois-Rivières, c’est la fièvre du hockey qui s’emparera tout d’abord du Manhattan: dès 13 h et tout au long du match, les 20oz de bière seront offerts à seulement 2 $. Suivra la présentation du Super Bowl, projeté sur 5 TVHD et 3 écrans géants. Pour 60 $, on pourra: boire et manger à volonté, prendre part à un groupe sportif, profiter de l’animation, boire des shooters gratuits lorsque notre équipe marquera un point, espérer gagner l’un des nombreux prix de présence et prendre part au tailgate sur la terrasse chauffée dès 15 h. Ailes et hot dogs en prime! Réservations: au restaurant ou au 819-840-3888 http://lemanhattanrestobar.com/  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

