Première communication avec des patients totalement paralysés

Daniel : «Je suis atteint d’une maladie génétique, 'l’ataxie de Friedreich', et l’accompagnement reste à ce jour le seul moyen pour moi d’avoir une sexualité. Depuis qu’elle m’a fait vivre des moments magiques, Aminata est maintenant une fée de passage dans ma vie. Par la douceur de son toucher, elle m’a réconcilié avec un corps qui était devenu, avec l’évolution de la maladie, mon pire ennemi. Merci à elle!» Aminata (accompagnante sexuelle) : «J’ai vécu longtemps sans être touchée : enfant, il y avait peu de gestes. Je comprends ce que cela engendre: le manque d’estime de soi, le fait de ne pas se sentir femme, la solitude... Je me sentais moi-même handicapée sur ce plan. Aujourd’hui, j’aide des personnes handicapées à retrouver une forme d’autonomie à travers la sexualité, mais j’apprends aussi beaucoup auprès d’elles, humainement.»

Alex : «À 18 ans, j’ai fait une hémorragie cérébrale après une chute d’escalier. J’ai mis cinq ans à reparler. Ce que l’on éprouve quand, de nouveau, on peut communiquer avec un autre est indicible. Il n’y a pas que les mots : les regards, les caresses… Le corps est aussi un langage dont j’ai réappris l’alphabet. Je vis toujours dans un fauteuil. Et je devrais, en plus, être frustrée sexuellement?» Alixia : «J’ai rencontré Alex il y a trois ans : étant modèle, je voulais qu’on pose nues ensemble. C’est aujourd’hui une amie et une amante. J'ai un handicap de santé et des séquelles d'accident, même si cela se voit moins. Notre droit à la sexualité dérange, tout comme le droit à être parent pour les homosexuels. Il est essentiel de créer par l'image un univers à part au-delà du handicap et des normes, notre réalité unique.»

«Aurélie et moi fréquentons le même Établissement d’Aide par le Travail dans le Loir-et-Cher. C’est là que nous nous sommes rencontrés, il y a huit ans. Malgré mon handicap – je souffre de la "maladie des os de verre" – je suis plutôt autonome au quotidien. Mais dans l’intimité, Aurélie doit être très douce vis-à-vis de moi. Or, à cause de son "Infirmité Motrice Cérébrale", elle peut avoir des difficultés à contrôler ses mouvements, surtout sous le coup de l’émotion! Cet apprentissage commun du handicap de l’autre fait peut-être notre force : nous discutons beaucoup et nous sommes capables de faire des concessions. Rien d’extraordinaire, en somme. Mais nous voulions montrer ce que peu de gens conçoivent : on peut être handicapé et avoir une vie amoureuse tout à fait normale.»

«François est né atteint de myopathie. Ses muscles étaient atrophiés et il avait subi une trachéotomie à 14 ans. Il se déplaçait en fauteuil roulant. Sa rencontre, en 2004, a changé ma vie. François était combatif et généreux. Nous étions heureux ensemble. Unis, liés, perdus l’un sans l’autre. Nous vivions intensément chaque moment partagé, car le temps lui était compté. Le handicap de François n’était pas un problème, la maladie oui. Nos relations intimes étaient infiniment tendres et douces car ses difficultés de mouvement nous avaient obligés à inventer notre sexualité. Il avait appris à "aimer" son corps à travers mon regard. La myopathie est évolutive. François nous a quittés à l’âge de 46 ans. Nous avons lutté jusqu'au bout, ensemble. Nous sommes toujours ensemble.»