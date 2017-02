Vos poêles débordent Entasser des aliments dans une poêle n’est jamais une bonne idée. Vous vous retrouverez avec des aliments pâteux dont la cuisson laissera particulièrement à désirer. Les aliments libèrent de l’humidité lorsqu’ils cuisent, et l’espace libre dans la poêle permet justement à la vapeur de s’échapper.

Vous ne préchauffez pas votre poêle assez longtemps Même si vous êtes pressé, prenez toujours le temps de préchauffer votre poêle. Ajouter des aliments à une poêle qui n’est pas assez chaude vous donnera des viandes ternes et sèches, lesquelles risquent d’autant plus de rester collées.

Vous ne laissez pas reposer vos viandes Si vous coupez une pièce de viande trop rapidement, le jus s’échappera et elle deviendra sèche. Laissez reposer vos viandes 5 minutes et vos volailles et rôtis 20 minutes. Cela permettra au jus de se répandre uniformément à l’intérieur.