Le groupe américain Blondie, pionnier de la vague pop punk, et sa chanteuse Debbie Harry sortiront le 5 mai un nouvel album, "Pollinator", qui compte les collaborations de prestigieux artistes parmi lesquels Sia, Johnny Marr ou encore Joan Jett, a annoncé mercredi le label BMG.

Ce onzième album studio est précédé par la sortie du morceau "Fun", co-écrit avec Dave Sittek, tête pensante du groupe TV on the Radio. Un premier single qui ramène le groupe à sa période disco, avec toutefois un son électro très actuel.

Plusieurs artistes de différentes générations ont été invités à écrire des chansons avec le groupe formé en 1975 par la chanteuse Debbie Harry, 71 ans, et le guitariste, compositeur historique Chris Stein.

Aux côtés des anciennes gloires des années 1980 comme Johnny Marr (ex-Smiths) ou la chanteuse rock Joan Jett, est convoquée une plus jeune garde avec l'auteure-interprète australienne Sia, le guitariste des Strokes Nick Valensi, ou encore la jeune Britannique Charli XCX.

Figure emblématique de la scène post punk new yorkaise, avec notamment des concerts mémorables au mythique club CBGB's, Blondie a surfé sur la disco et la new wave, pour enchaîner des tubes devenus indémodables tels que "Heart of Glass," "Call Me" ou "One Way or Another".

Le groupe, qui a vendu 40 millions de disques à travers le monde, va entamer en avril, en Australie et en Nouvelle-Zélande, une tournée qui passera ensuite par l'Europe.

