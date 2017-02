ADVERTISEMENT

Près de 200 000 passionnés de l’automobile et consommateurs à la recherche de leur prochain véhicule ont visité la 49e édition du Salon International de l’auto de Montréal qui se déroulait du 20 au 29 janvier.

L’édition 2017 du SIAM a accueilli officiellement 199 502 visiteurs, environ 2 700 de plus que l’an dernier. En 2015, cependant, le Salon de Montréal avait accueilli plus de 200 000 personnes. Du côté des organisateurs, on se dit satisfait de l’achalandage.

« Nous sommes très satisfaits de ces résultats, et nous avons présenté une édition à la hauteur des attentes. Année après année le défi est de se renouveler et de présenter un Salon de qualité qui plaira à tous les publics, notre équipe l'a relevé avec brio. Les commentaires reçus de nos visiteurs sont très positifs et nous en sommes bien heureux », a indiqué dans un communiqué Michel Gaudette, président du Salon International de l’auto de Montréal.

Les visiteurs ont pu découvrir au Palais des congrès de Montréal cinq primeurs nord-américaines cette année dont la Kia Rio 2018, le Mitsubishi GT-PHEV et le Toyota COMS. Plusieurs concepts comme le Subaru Crosstrek et la Hyundai RN30 étaient également de l’événement.

Les amateurs de véhicules écologiques ainsi que les curieux ont une fois de plus eu l’occasion de conduire une voiture électrique sur un circuit urbain grâce aux essais organisés par CAA-Québec. Près de 2 000 essais routiers ont été effectués au cours des 10 jours du salon.

L’an prochain, le Salon International de l’auto célèbrera 75 ans d’existence et plusieurs événements spéciaux et activités sont à prévoir. L’édition 2018 du SIAM se déroulera encore une fois au Palais des congrès du 19 au 28 janvier. C’est un rendez-vous!

Source: EcoloAuto.com