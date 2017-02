ADVERTISEMENT

28 jours. C’est le nombre de jours que plusieurs passeront sans consommer une goutte d’alcool dans le cadre du défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe.

Il s’agit de la 4e édition de cet événement qui vise à sensibiliser les gens à la consommation d’alcool dans leur vie et l’impact que celle-ci prend.

« Cette année, la Fondation compte récolter 300 000 $ et engager plus de 8 000 participants, affirme Annie Papageorgiou, directrice de la Fondation Jean Lapointe. Nous avons aussi une volonté de miser sur les aspects positifs pour soi et pour les autres, puisqu’avec les 28 jours sans alcool “On s’fait du bien” ! Nous invitons les gens à expérimenter pour prendre conscience des bienfaits que peut avoir une moins grande consommation sur leur santé. Et si vous vous échappez, vous verrez quand même les bienfaits. L’important c’est de participer ! »

Plusieurs personnalités publiques se sont associées au défi cette année, dont Alexandre Champagne, Sophie Bourgeois, Julie Roy et les jumelles Josiane et Carolane Stratis.

Outre le fait de faire ce défi pour une bonne cause, vous aurez aussi plusieurs avantages physiques à y arriver. Votre corps vous remerciera, même ! Pas convaincu ? Voici quelques bienfaits sur votre corps de traverser un mois sans alcool.