Alexandre Taillefer prend «très au sérieux» la poursuite de Jeff Fillion (mais pas vraiment)

Alexandre Taillefer en a ajouté une couche sur Twitter mardi soir dans la saga qui l'oppose à Jeff Fillion.

Lors de son passage à Tout le monde en parle dimanche, l'homme d'affaires y avait été d'une charge contre l'animateur de radio de Québec, le traitant de «mange-Québécois» et de «moron», entre autres.

Ce à quoi Jeff Fillion a répliqué, mardi, en évoquant la possiblité de poursuivre à la fois Alexandre Taillefer, Guy A. Lepage et Radio-Canada. «Le but va être très simple, protéger à partir d’aujourd’hui ma famille et ma réputation une fois pour toutes. Jeff Fillion et sa famille ont terminé d’être attaqués. Ça, je peux vous le garantir, c’est terminé, là», a lancé l'animateur, selon le Journal de Québec.

La réaction d'Alexandre Taillefer n'a pas tardé. Sur Twitter, ce dernier a affirmé se préparer à une poursuite pour atteinte à la réputation de Jeff Fillion avec une somme de... 40$!

Je prends très au sérieux la poursuite de Jeff Fillion. Ayant attaqué sa "reputation", j'ai mis 40$ de côté au cas où on me condamnerait. — Alexandre Taillefer (@ataillefer) 1 février 2017

Le tweet a généré de nombreuses réactions. «Je n'écoute pas la radio de Jeff Fillion mais je trouve votre tweet quelque peu condescendant», a réagi une dame, alors que d'autres ont affirmé que les insultes lancées par Taillefer n'étaient rien comparativement aux propos de Fillion au cours des dernières années.

Et si certains ont offert de contribuer aux 40$, d'autres ont demandé à l'homme d'affaires si les 40$ allaient provenir d'une subvention...

Rappelons que l'an dernier, les propos de Jeff Fillion sur le suicide du fils d'Alexandre Taillefer avaient mené à la perte de son micro à Énergie 98,9 FM. Il semble donc que la guerre entre les deux hommes n'est pas sur le point de s'arrêter.