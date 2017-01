ADVERTISEMENT

Le défunt psychanalyste et communicateur Guy Corneau est en vedette dans une nouvelle web-série, Se choisir & mieux vivre, qui sera en ligne ce mercredi, 1er février, sur la plateforme Comme toi et moi.tv.

Dans 12 capsules tournées avant le départ de Guy Corneau, ce dernier s’exprime sur différentes notions liées à notre bien-être : «Notre vie est-elle équilibrée?» ; «Notre style de vie est-il bon pour nous?» ; «Sommes-nous adaptés à notre futur?», sont trois exemples de sujets abordés dans les vidéos.

Ces réflexions de Guy Corneau avaient été filmées pour les besoins du documentaire Quand sert la vie… au-delà des frontières du cancer, de Majoly Dion, productrice et réalisatrice, fondatrice de Comme toi et moi.tv.

Survivante d’un cancer, Majoly Dion a opté pour l’ablation des seins au lieu de la chimiothérapie, et a créé son site pour donner de l’information et créer une communauté d’entraide.

Comme toi et moi.tv et ses contenus gratuits ont été lancés le 25 octobre dernier et, depuis, près de 40 000 personnes ont consulté l’une ou l’autre des pages. 15 000 visiteurs ont aussi visionné Quand sert la vie… au-delà des frontières du cancer.