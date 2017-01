ADVERTISEMENT

Mémoires vives prendra fin en décembre prochain. L’auteure Chantal Cadieux a annoncé mardi, en conférence de presse téléphonique, qu’elle conclura l’écriture de sa série en juin.

Lorsque les personnages quitteront l’antenne à la fin de 2017, ce sont 120 épisodes et cinq années complètes de Mémoires vives qui auront occupé les ondes. Rappelons que l’histoire des Hamelin-Berthier, des Landrie et de la petite Laurie jadis disparue, puis retrouvée, a débuté à l’écran en janvier 2013. Mémoires vives est une production de Sphère Média Plus.

Les décideurs de Radio-Canada ont affirmé appuyer Chantal Cadieux dans sa décision de se retirer avant que son moulin ne manque complètement d’eau.

«Non sans un petit pincement de cœur», a toutefois précisé Dominique Chaloult, directrice générale de la télévision de Radio-Canada.

