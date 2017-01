Deux actifs qui agissent en synergie : l’extrait de Curbicia, qui régule durablement l’excès de sébum et l’argile qui purifie en profondeur le cuir chevelu. Au final, le cheveu et le cuir chevelu sont plus sains et la fréquence des shampooings diminue. Shampooing-masque pureté, de René Furterer (25 $, disponible chez les coiffeurs agréés, Sephora et Ogilvy).

Formulé avec un complexe Phyto-Kératine® et du beurre de cupuaçu, ce masque reconstruit les pointes fourchues et les longueurs abîmées. De quoi retarder de quelques semaines le passage chez le coiffeur! Beurre reconstructeur de force Damage Eraser, de Garnier Fructis (5,79 $, disponible en pharmacies et grandes surfaces).

Ce masque onctueux ultra-nutritif à l’odeur totalement addictive soulage en quelques applications les cheveux les plus abîmés. Masque au dattier du désert, de Klorane (15 $, disponible en pharmacies).

Parce qu’avec la pollution et les agressions environnementales, notre cuir chevelu peut s’irriter et devenir sensible. Ce masque à base de menthe poivrée aux propriétés anti-inflammatoires et de glycérine au pouvoir calmant apaise et protège le cuir chevelu des agressions externes. Sensidote Dermo-calm, de Kérastase (59 $, disponible dans tous les salons Kérastase et au kerastase.ca)

Infusé d’extrait de cactus, ce masque-traitement hydrate en profondeur et rend les cheveux plus beaux et plus forts. Masque Hydratation intense, de Clear (8,49 $, disponible en pharmacies et grandes surfaces).

Véritable pansement capillaire, ce masque à la texture fondante et onctueuse vectorise ses actifs réparateurs au cœur de la fibre capillaire. On aime sa formule biodégradable qui contribue au respect de l’environnement. Masque nutritif réparateur, de Bio Beauté® (32 $, disponible en exclusivité chez Pharmaprix).

Gorgé de beurres végétaux aux propriétés régénérantes et sans silicone, ce masque apporte l’énergie et l’éclat nécessaires à la beauté des cheveux fragilisés à la suite de colorations ou de décolorations. Masque Phytocitrus, de Phyto (43 $, disponible pharmacies et chez Sephora).

Riche de ses différentes huiles dont l’huile d’argan, ce soin traitant laisse les cheveux disciplinés, souples et brillants. Masque nutrition et brillance Mythic Oil, de L’Oréal Professionnel (30 $, disponible exclusivement en salons)

base d’huile de pracaxi, d’huile de manketti, ainsi que de miel et d'huile d'olive issus du Commerce Équitable, ce soin intense et riche nourrit en profondeur, pour laisser les cheveux doux, lumineux et sans nœuds! Beurre pour cheveux Rainforest Nutrition, de The Body Shop (14 $, disponible The Body Shop à travers le Canada et thebodyshop.com)