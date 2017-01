ADVERTISEMENT

J.K. Rowling n'a pas la langue dans sa poche, et elle l'a encore montré avec panache après l'attentat de Québec. À la lecture d'un tweet de Daily Mail US sur la tragédie, l'auteure n'a pu s'empêcher de rectifier sèchement le tir.

À la mention «"Lone wolf" student Alexandre Bissonnette sole suspect accused of killing six at Quebec City mosque» (L'étudiant loup solitaire Alexandre Bissonnette est accusé d'avoir tué 6 personnes dans une mosquée de Québec»), Rowling a répliqué: «He. Is. A. Terrorist. Not. A. Lone. Wolf.» («C'est. Un. Terroriste. Pas. Un. Loup. Solitaire.»)

Et vlan!