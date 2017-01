Les îles hawaïennes, un voyage de rêve

ADVERTISEMENT

« Pourquoi voyager si loin ? » La question se pose, considérant que les îles hawaïennes sont situées à 4500 kilomètres du continent, à douze heures de vol de Montréal.

Les six îles qui composent l’archipel hawaïen sont les plus isolées au monde. C’est un pays à la beauté naturelle quasi intouchée où l’on retrouve des paysages à couper le souffle.

Les quatre îles principales d’Hawaï : Maui, O'ahu, Hawaï'i (Big Island) et Kaua'i, sont toutes différentes et possèdent chacune des caractéristiques qui leur sont propres. Il est donc intéressant de toutes les visiter, pour une expérience de voyage unique.

Une fois sur place, il est facile de voyager d’une île à l’autre. Les vols « inter îles » sont courts et peu dispendieux. La compagnie Island Air offre un « Travel Pack », soit une passe de six vols échangeables contre n’importe quels vols. La passe peut également être partagée entre conjoints et membres d’une même famille. Il s’agit, selon nos recherches, du moyen le plus économique de visiter deux et peut-être même trois îles lors d’un même voyage. Toutefois, afin de bien découvrir chaque île, évitez de bouger trop souvent et tentez de passer au minimum trois nuits sur chacune d’elle.

O'ahu

L’île d’Oahu, où se trouve l’aéroport international d’Honolulu, est la plus développée et la plus commerciale des îles hawaïennes. Vous y retrouverez la plage la plus populaire au monde, Waikiki, ainsi que le volcan éteint Diamond Head, qu’il est possible d’escalader. Hanauma Bay est également l’une des plus belles plages d’Hawaï et un lieu de plongée incomparable. O'ahu est le centre névralgique de l’Hawaï, mais c’est également une île forte intéressante qui combine paysages magnifiques et dynamisme culturel.

Bons plans sur O'ahu

Le Moana Surfrider, qui vient de célébrer ses 117 ans, fut le premier hôtel à être construit sur la plage de Waikiki. Situé en plein cœur de l’action, l’hôtel possède un charme irrésistible, une section privée sur la plage de Waikiki et des chambres avec vue sur Diamond Head. On aime son élégant style « maison coloniale » et sa cour intérieure où l’on peut se prélasser sous le « Banyan Tree ». Le restaurant Veranda offre également le service de thé l’après-midi. Très chic.

L’offre de restaurants est particulièrement intéressante sur O'ahu considérant que le cœur de l’activité économique d’Hawaï s’y trouve. Le comptoir gourmand Tucker & Bevvy offre un service de boite à lunch pour un pique-nique sur la plage et, dans le quartier très « hipster » Kaimuki, le restaurant Town ne cesse d’accumuler les éloges.

Kaua'i



Kauai, qui est appelée « l’île jardin », porte très bien son nom. Très « verte », elle est encore à l’état sauvage. Pour les amoureux de montagnes et de plein air en quête de solitude, Kaua'i est pour vous. L’île, qui fait à peine 170 km de longueur, permet rapidement de passer d’un micro climat à l’autre. Au sud, vous retrouverez de longues plages ensoleillées presque désertes et au nord, un climat tropical et des paysages montagneux à couper de souffle.

Bons plans sur Kaua'i

Le Koa Kea Resort est le seul hôtel boutique du sud de Kauai. Ne comprenant qu’une centaine de chambres, le luxueux complexe hôtelier est situé directement sur la populaire et magnifique Po'ipu Beach. On s’y sent vraiment seuls au monde, perdus au paradis. L’hôtel abrite également l’un des meilleurs restaurants de l’île, le Red Salt.

Situé à proximité, le restaurant RumFire offre une vue à 180 degrés de la mer et c’est l’un de seuls restaurants de l’île à servir du homard frais provenant de la « Big Island ». Au village historique de Koloa, vous trouverez le Koloa Fish Market pour un poke vite fait bien fait et le Cortado Coffee Bar pour un espresso en plein air.

Au Nord de Kaua'i, les paysages sont dramatiques, rien de moins. En plein cœur des montagnes, rien ne se compare au site du St Regis Princeville. L’hôtel est d’ailleurs le seul établissement de la prestigieuse marque St Regis à Hawaï. La vue de la côte de Na'pali, au loin, est à couper le souffle. Profitez-en pour escalader le Waimea Canyon, à proximité, qui offre une vue panoramique de l’île.



Maui

Maui est la deuxième plus grande île de l’archipel après « Big Island ». Reconnue pour ses plages magnifiques et ses luxueux hôtels, elle offre un bon mix entre les îles de Kaua'i et d’O'ahu. La plage de Kaanapali, située sur la côte Ouest, à proximité de la ville animée de Lahaina, est la plage « signature » de l’Ouest de Maui. Elle fait plus de cinq kilomètres de long et au loin, on peut apercevoir les îles de Molokai et de Lanai. Une vue difficile à battre. À Maui, les paysages sont magnifiques de tout point de vue et on en profite pour faire la populaire « Road to Hana », une route sinueuse d’une centaine de kilomètres reliant la côte Ouest et Est de l’île.

Bons plans sur Maui

À Kaanapali, on retrouve de nombreux restaurants, boutiques et hôtels pour tous les budgets. Le Westin Maui est une excellente option d’hébergement, que vous voyagiez en couple ou en famille. Parfaitement situé, l’hôtel est directement sur la plage, à distance de marche de tout. Avec cinq piscines, des glissades d’eau, un jardin avec des oiseaux et poissons tropicaux, on s’y sent vraiment dans un lieu d’exception.

Le district de Wailea, l’un des récents de l’île, vaut le détour pour ses nombreux restaurants et boutiques d’exception. Entre autres, le Ka'ana Kitchen offre l’un des meilleurs petits déjeuners jamais dégustés par la rédaction. Optez pour la totale, le « Breakfast Experience » qui comprend : bar à jus fraichement pressé, station de crêpes et gaufres minute et variété de fruits et produits locaux de première qualité. Un peu plus loin, le Monkeypod Kitchen offre une cuisine locale de première qualité à bon prix et les soirées y sont toujours animées.

« Big Island »

L’île Hawaï’i, surnommée « Big Island » est, à elle seule, plus large que toutes les autres îles combinées. Au Hawaï’i Volcanoes National Park, on retrouve le plus gros volcan du monde, le Mauna Loa, et le Kilauea, considéré comme le plus actif. « Big Island » est surtout caractérisée par ses nombreux volcans et l’on retrouve, sur plusieurs plages, de la lave séchée. Les plages noires sont communes sur cette île justement, hors du commun.

