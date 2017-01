ADVERTISEMENT

Dites au revoir aux cuisses de dinde et au maïs soufflé. Le parc de Disney en Californie offre maintenant un volet luxueux en termes de gastronomie.

Bienvenue au 21 Royal, un restaurant caché derrière la montagne russe du film «Pirates des Caraïbes». Pour 15 000 $US, il est possible de réserver l’endroit pour organiser un événement privé. Le montant inclut un repas de sept services, des cocktails et un dessert, le tout servi par des chefs réputés et un sommelier.

L’espace était dans les plans depuis longtemps afin de créer un «oasis pour recevoir des célébrités et des dignitaires», selon le site internet.

Une soirée au 21 Royal commence avec quelques consommations au salon. Ensuite, les invités entrent dans la grande pièce pour manger, puis terminent le repas avec le dessert sur le balcon.

L’endroit à louer peut accueillir 12 personnes. Évidemment, l’accès au parc d’attractions est inclus dans le prix.

Brooke Lowry s'est retrouvée célibataire trois semaines avant la séance photos prévue à Disneyworld pour ses fiançailles.

Cet article initialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été traduit de l’anglais.