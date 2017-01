12 conseils pour réduire les calories sans couper dans la nourriture

Des protéines pour commencer la journée Intégrer une bonne source de protéines à votre déjeuner vous sustentera suffisamment pour que vous n’ayez pas envie de vous tourner vers une collation sucrée pour passer à travers votre matinée. À cet égard, les œufs, le bacon de dinde et le tofu brouillé sont de bonnes options faibles en calories.

Simplifiez votre café Oubliez la crème fouettée. Remplacez le lait 2 % par du lait écrémé ou du lait d’amande. Et réduisez la quantité de sucre ou de sirop que vous prenez habituellement de moitié.

Lisez votre boîte de céréales Certaines marques de céréales dites «santé» contiennent beaucoup de sucre ajouté et de calories vides. Prenez le temps de lire les étiquettes et optez pour une marque ayant un bon apport en fibres et en protéines.

Achetez du yogourt nature Le yogourt est une excellente source de calcium et de protéines, mais vous devriez y ajouter vous-même la cannelle, le sirop d’érable ou les baies pour éliminer les sucres ajoutés des recettes commerciales.

Cinq fois par jour Manger cinq petits repas plutôt que trois repas plus copieux est une stratégie qui trouve de plus en plus d’adeptes chez les personnes désirant perdre du poids.

Allez-y mollo avec le fromage Si vous avez l’habitude de mettre du fromage dans vos sandwichs et vos salades, essayez de réduire vos portions, de favoriser les options plus faibles en gras, ou éliminer carrément cet aliment de votre alimentation. Il en va de même pour les vinaigrettes, les sauces et les condiments.

Les viandes blanches Si vous avez l’habitude de prendre du salami ou du rôti de boeuf dans vos sandwichs et sous-marins, optez plutôt pour du poulet ou de la dinde. Et ne prenez qu’une demi-portion de bacon!

Les glucides N’éliminez pas complètement les glucides de votre alimentation. Vous aurez moins d’énergie pour venir à bout de vos tâches quotidiennes. Choisissez simplement des sources de glucides riches en nutriments, comme les aliments faits de grains entiers, par exemple.

Évitez les gros formats Vous n’en aurez pas vraiment plus pour votre argent. Optez pour une petite portion de frites et une petite boisson gazeuse lorsque vous ne pouvez résister à votre envie de fast-food.

Pizza croûte mince Un seul repas ne va pas miner tous vos efforts. Même que ceux-ci méritent d’être récompensés de temps à autre. Alors, si vous avez envie d’une bonne pizza, optez pour une croûte mince, avec du poulet et des légumes plutôt que du peppéroni et, une fois de plus, allez-y mollo sur le fromage!

Popcorn sans beurre Achetez votre popcorn nature. Et si vous voulez absolument ajouter du beurre pour lui donner plus de saveur, vous en ajouterez tout de même beaucoup moins que les manufacturiers.