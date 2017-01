La charcuterie aggrave l'asthme

Le gras trans industriel (produit par hydrogénation) est toujours le gras le plus nocif que vous puissiez manger. Celui-ci remplit votre bon cholestérol et, en revanche, il augmente le mauvais.

Plusieurs études montrent les risques potentiels du sucre artificiel sur le cancer ou la flore intestinale. Le plus gros problème est que ce sucre est plus sucré que le naturel, ce qui peut causer encore plus de dépendances et d’envies.