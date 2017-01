ADVERTISEMENT

La directrice des communications de Justin Trudeau a écrit au réseau américain Fox News qui a fait circuler une information selon laquelle l'assaillant de la mosquée de Québec serait d'origine marocaine.

Suspect in Quebec mosque terror attack was of Moroccan origin, reports show https://t.co/oRzxGHEXDm pic.twitter.com/aEsEtccMvi — Fox News (@FoxNews) January 30, 2017

Le bureau du premier ministre Trudeau a transmis aux médias mardi soir la lettre qui a été envoyée à Bill Shine, coprésident de Fox News Channel.

Kate Purchase fait référence à un micromessage qui a été envoyé sur le compte Twitter de Fox News, lundi. Celui-ci indique que le suspect serait d'origine marocaine.

Vérification faite, le message est toujours sur le compte Twitter du réseau, même s'il mène à un article où la nouvelle a changé.

En fait, le seul suspect de l'attentat, Alexandre Bissonnette, est né au Québec.

Mme Purchase déplore que le message soit toujours sur le compte Twitter et qu'il continue à être partagé même à l'heure actuelle.

"Ces "tweets" de Fox News déshonorent la mémoire des six victimes et de leur famille en propageant de la fausse information, en jouant à la politique identitaire et en perpétuant la peur et la division au sein de nos communautés", a écrit Mme Purchase dans sa lettre en anglais.

Mme Purchase réclame que Fox News se rétracte ou mette à jour le message pour rectifier les faits.

Les ministres prudents

En matinée, les ministres du gouvernement Trudeau se sont bien gardés de critiquer ouvertement le traitement de la nouvelle de l'attentat aux États-Unis. Lundi, le porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer a semblé justifier les décisions du président Donald Trump en évoquant la tragédie à Québec.

"C'est facile, diviser. Et là, notre rôle à nous, c'est de rassembler. C'est un discours d'ouverture", a indiqué François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international.

"Ce qui se passe aux États-Unis relève des États-Unis. Moi, je peux vous dire qu'au Canada et à Québec en particulier, les gens sont très proches les uns des autres", a avancé de son côté le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Jean-Yves Duclos.

Mardi soir, pour honorer les victimes tombées sous les balles du tireur il y a deux jours, le parlement d'Ottawa sera illuminé en vert - la couleur associée à l'islam.

