La tragédie de Québec vue par les caricaturistes

À la suite de l'attaque terroriste qui a fait six victimes dimanche soir au Centre culturel islamique de Québec, les caricaturistes des principaux journaux québécois et canadiens ont laissé aller leur plume et leur imagination.

Voici un échantillon des caricatures publiées lundi et mardi:

#quot Caricature du @LeQuotidien_Cyb sur la fusillade de Québec, un Samuel de Champlain attristé: https://t.co/Vtq4Qv4GEl — Denis Bouchard (@BouchardDenis) 31 janvier 2017

