QUÉBEC - Alors que le maire Labeaume a appelé la population à rejeter ceux qui «s’enrichissent avec la haine» la veille, le premier ministre Philippe Couillard a refusé mardi de blâmer les radios de Québec.

«Je ne veux vraiment pas, aujourd’hui — et j’espère au cours des prochains jours et prochaines semaines — qu’on commence à pointer du doigt des organisations ou des personnes qui seraient soi-disant plus responsables que d’autres du drame épouvantable qu’on a connu ici à Québec», a-t-il déclaré lors d’un point de presse visant à présenter les mesures psychosociales mises en place pour venir en aide aux proches des victimes.

Toutefois, le premier ministre a réitéré l’importance de bien mesurer l’impact de ses propos. «Les mots ont de l’importance. Les mots qu’on écrit, les mots qu’on prononce, ont de l’importance, il faut bien y penser. Il faut savoir quelles sont les valeurs et quelles sont les préoccupations et quelle est la vision de la société qu’on veut mettre de l’avant.»

Lors d’une vigile lundi soir qui a rassemblé des milliers de citoyens, le maire Régis Labeaume a affirmé : «Espérons peut-être qu’une des conséquences sera de rejeter, par exemple, ceux et celles qui s’enrichissent avec la haine». Le maire de Québec n’a toutefois pas précisé si ses propos visaient les radios de Québec.

Plus de détails suivront.