Voulant aider les familles des victimes de l’attaque de la mosquée de Québec, Alexandre Champagne a lancé lundi une campagne de sociofinancement. Si les dons ont commencé à s’accumuler, certains n’ont pas répondu comme il l’espérait.

Sur Facebook, le bras droit de Trois fois par jour confie avoir eu droit à des commentaires le visant directement qu’il considère comme des « imbécilités ».

Il y énumère d’ailleurs certains exemples de messages qu’il a reçus et y répond juste en dessous :

- Tu finances Al Qaeda

Oui, mon souhait ultime serait d'être égorgé par un taliban aux côtés de ma famille et que les femmes soient oppressées au maximum, en plus de voir d'innocentes personnes mourir dans des attentats terroristes.

- Tu cherches de l'attention

Bien sûr, puisqu'elle me sert à ramasser des sous pour du monde mort. 22 741$ de 1061 personnes exactement au moment où on se parle qui seront distribués à des familles détruites par un seul homme.

- Belle manière de sauver de l'impôt

Fiscalité 101 : C'est pas mon argent, je ne peux donc pas réclamer un crédit d'impôt pour de l'argent que je n'ai jamais dépensé.

- Encore une vedette qui vit avec nos taxes

Je suis un entrepreneur privé qui ne bénéficie pas de subventions gouvernementales pour mes opérations. Je n'en ai jamais eu et n'en aurai possiblement jamais, autres des dépenses admissibles légales et déclarées dans les règles de l'art.

- Un autre qui veut son 15 minutes de gloire à tévé pour récolter des "likes"

J'ai jamais été capable de payer mon épicerie en "likes" donc non et après presque 4 ans sur les réseaux sociaux je peux vous assurer que ça prend plus que des likes pour me rendre heureux ou me procurer un revenu.

- Donne donc de l'argent aux pauvres ou aux gens qui en ont vraiment besoin

C'est déjà fait. C'est à ton tour maintenant de lever ton cul de ton ordi et de poser des gestes concrets parce que je fais le calcul et jusqu'à maintenant, tes commentaires insignifiants ont collectivement rapporté 0$ à l'ensemble de la planète.