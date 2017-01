ADVERTISEMENT

OTTAWA – Le premier ministre Justin Trudeau a plaidé pour l’ouverture et la compassion à la suite des attentats au Centre culturel islamique de Québec, qui a fait six morts.

« Les Canadiens ne doivent pas se laisser abattre par cette violence, a-t-il affirmé, dans un discours à la Chambre des communes. Montrons le meilleur de nous-mêmes dans ces moments difficiles. »

Il a averti la population de ne pas répondre par la violence à la suite de cet évènement tragique.

Trudeau prend la route vers Québec lundi après-midi en compagnie de tous les chefs de partis à Ottawa, soit Rona Ambrose, chef par intérim de l’opposition officielle, Thomas Mulcair, chef du NPD, Rhéal Fortin, chef par intérim du Bloc québécois et la chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le bureau du premier ministre avait émis un communiqué pour condamner cet « attentat terroriste dirigé contre des musulmans » qui se trouvaient « dans un lieu de culte et de refuge ».

Il a réitéré que les musulmans au Canada sont « un élément important de notre tissu national » et que des « gestes insensés comme celui-là n’ont pas leur place dans nos communautés, nos villes et notre pays ».



« Pendant que les autorités poursuivent leur enquête et que les détails continuent d’être confirmés, il est déchirant de voir qu’un tel geste de violence insensée ait été commis. La diversité est notre force et, en tant que Canadiens, la tolérance religieuse est une valeur qui nous est chère », a fait valoir Trudeau.

Le président américain Donald Trump, qui défend toujours sa décision de bannir des ressortissants de sept pays musulmans, s’est entretenu avec Trudeau au téléphone, lundi matin. Il a exprimé ses condoléances au peuple canadien et lui a offert « toute aide jugée nécessaire », a confirmé le bureau du premier ministre.

