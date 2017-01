ADVERTISEMENT

Le chef d'antenne du réseau TVA, Pierre Bruneau, a fait l'objet lundi de critiques pour ses commentaires faits à chaud lors de la couverture de l'attentat terroriste dans une mosquée de Québec, dimanche soir.

«Un acte qui se fait contre une communauté musulmane chez nous, c'est quelque chose qu'on avait pas vu venir. On aurait pu imaginer le contraire, qu'une communauté musulmane, qu'un groupe extrémiste musulman commette un geste, mais que nous, quelqu'un d'une autre communauté attaque les musulmans c'est un terrorisme à l'envers si vous me permettez l'expression», a déclaré en ondes le journaliste.

Une vidéo de l'extrait en question, mise en ligne par un internaute dimanche soir, a été visionnée plus de 270 000 fois et partagée plus de 2000 fois en quelques heures.





Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont dénoncé l'utilisation de l'expression «terrorisme à l'envers», certains le qualifiant de racisme.

Pierre Bruneau: "On pouvait pas s'attendre à ça de nous, plutôt des mulsulmans" Quelle honte! #TVA #attentatquebec https://t.co/4KviQLUEt8 — Maxime Tremblay (@MaximusTremblay) January 30, 2017

@pbruneautva Rarement entendue des propos aussi haineux a la télévison quebecois , Pierre bruneau vous étes malheureusement un raciste :( — Gabriel Meunier (@Gabriel_Meunier) January 30, 2017

Pierre Bruneau qui parle de "terrorisme à l'envers". Sérieusement? Shame on TVA. — Edouard Guay (@LeGazouilleur) January 30, 2017

Pô Fort mon petit Pierre Bruneau, moi j'attend une excuse. Je pense que ceci n'est pas de la stupidité à l'envers, mais bien digne de #TVA — Karim Mohsen (@KarimMohs) January 30, 2017

Propos racistes de Pierre Bruneau "on aurait pu imaginer qu’une communauté musulmane commette le geste" #mosqueequebec @tvanouvelles — Florence Demers (@Florence_Dem) January 30, 2017

Le réseau TVA n'a pas répondu à la demande d'entrevue du Huffington Post Québec pour le moment.