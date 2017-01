Le téléphone intelligent du futur imaginé par Philippe Starck ne ressemble à rien d'autre

ADVERTISEMENT

À quoi pourrait bien ressembler notre téléphone intelligent dans 10 ou 20 ans? Pour Jérôme Olivet et Philippe Starck, il s'appellera Alo, sera mou, comme de la gélatine, et n'aura même plus d'écran.

Les deux designers français ont imaginé, pour le compte de Thomson, un téléphone intelligent translucide qui fonctionnera avant tout à la voix, grâce à une intelligence artificielle, et disposera d'un projecteur holographique, rapporte Dezeen.

Si l'intérieur du téléphone intelligent est en aluminium, la structure l'entourant est elle plus proche d"une "deuxième peau", explique Jérôme Olivet.





Des programmes que l'on commence tout juste à voir se développer sur nos téléphones actuels. "C'est un assistant personnel, mais c'est aussi un ami,. Il y a un contact, d'où cette matière proche du corps humain", détaille le designer.

Des programmes que l'on commence tout juste à voir se développer sur nos téléphones actuels. "C'est un assistant personnel, mais c'est aussi un ami,. Il y a un contact, d'où cette matière proche du corps humain", détaille le designer.





"Derrière, c'est l'idée du bionique, de la fusion entre la technologie et le corps humain", précise au HuffPost le designer.

Niveau fonctionnement, le téléphone intelligent n'a pas d'écran, mais une caméra (un "oeil") qui servira à la fois à capter ce qu'il voit, mais également à projeter des contenus en hologramme.

"Par exemple sur des lunettes, mais surtout au dessus du téléphone", explique Jérôme Olivet.

Pour autant, ce petit hologramme n'est qu'un détail.

"L'idée, c'est que les gens liront de moins en moins. L'important, ce sera l'échange entre notre assistant personnel et nous", détaille-t-il.

D'ailleurs, la reconnaissance de la parole est de plus en plus efficace sur les téléphones intelligents.

Car derrière Alo, il y a l'idée que les téléphones intelligents de demain seront équipés d'une intelligence artificielle très puissante.

Alo reste un simple concept pour le moment, mais Jérôme Olivet aimerait bien créer un prototype.