4 recettes simples pour agrémenter vos nouilles instantanées

ADVERTISEMENT

Vous avez un peu la flemme de vous faire un bon petit plat. Pour autant, vous n'avez pas envie de manger le paquet de croustilles ouvert depuis six jours et qui traîne au fond du garde-manger ni de céder à la tentation de la pizza surgelée. Pas de panique, on a la solution : faire d'un classique de l’alimentation rapide asiatique, les nouilles instantanées, un plat à la fois élaboré, peu coûteux et délicieux.

Avec ces quatre recettes à découvrir dans la vidéo en tête d’article, vous allez transformer avec des ingrédients simples comme du blanc de poulet, des oignons, de la coriandre et des carottes, ce bouillon et ces pâtes un peu insipides. Bon appétit!