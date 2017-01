8 raisons pour lesquelles vous n'avez pas eu de second rendez-vous

Vos sentiments n’étaient pas réciproques Vous avez eu des papillons dans le ventre, mais pas lui. Dans la majorité des cas, la personne n’était tout simplement pas attirée par l’autre et ne voulait pas la blesser en le lui faisant savoir par téléphone ou message texte.

Vous avez mentionné votre ex S’il y a bien une chose à ne pas faire lors d’un premier rendez-vous, c’est bien de parler de son ex. Personne ne veut s’asseoir et écouter une personne qu’elle connait à peine parler avec amertume de sa relation précédente.

Votre rendez-vous avait plus des airs d’entrevue professionnelle Tout le monde est nerveux lors d’un premier rendez-vous amoureux. Mais cette nervosité peut empêcher la magie d’opérer si vous semblez plus concerné par ce que vous allez dire qu’intéressé à la personne qui se trouve devant vous. Détendez-vous et restez vous-même. Vous ne pouvez forcer le destin.

Le premier rendez-vous a duré trop longtemps Un premier rendez-vous ne devrait pas durer plus qu’une heure ou deux et devrait vous donner l’impression de se terminer à mi-parcours, vous donnant ainsi envie de revoir la personne pour la connaître davantage.

Vous ne sembliez pas vraiment intéressé Même si vous avez de l’intérêt pour la personne, si vous regardiez votre téléphone à la moindre alerte, il est probable qu’elle ait senti que vous ne vous intéressiez pas du tout à elle.

Vous êtes arrivé en retard La première impression est très importante et arriver en retard à votre premier rendez-vous ne vous rendra aucunement service. Si vous n’avez (vraiment) pu éviter le trafic ou partir plus tôt du bureau, ayez au moins la délicatesse d’en informer la personne.

Vous sembliez fatigué des rendez-vous amoureux À l’ère de Tinder et des réseaux sociaux, il est facile de devenir cynique et de perdre espoir de trouver un jour votre âme sœur. Si c’est votre cas, le temps est venu de prendre une pause, de revoir votre façon de faire et vos priorités, et peut-être d’apprendre à mieux vous connaître avant de faire de nouvelles rencontres.