Nouvelles mesures de sécurité à la mosquée de Brossard, la plus grande au Québec

ADVERTISEMENT

La mosquée de Brossard, qui peut accueillir plus d'un millier de fidèles en même temps, renforce sa sécurité lors des prières. À la suite de l'attentat de Québec, le Centre communautaire islamique prévoit des mesures exceptionnelles, a appris Radio-Canada.

Un texte de Thomas Gerbet

Première mesure : jusqu'à nouvel ordre, les portes de la mosquée de Brossard seront verrouillées durant les heures de prières.

Dans un message à ses membres, le Centre communautaire islamique demande aux fidèles de collaborer et d'arriver plus tôt que d'habitude, avant l'heure des cinq prières quotidiennes. Une distribution de clés magnétiques sera mise en place pour ceux qui veulent arriver plus tardivement.

Deuxième mesure : des bénévoles assureront une surveillance lors de certaines prières (échelonnées entre environ 6 heures du matin et 18 heures).

Le vendredi, la mosquée de Brossard est pleine à craquer. Il n'est pas rare qu'un gymnase adjacent à la salle de prière soit utilisé comme salle de débordement tellement il y a de monde.

Par ailleurs, la police de l'agglomération de Longueuil a prévu d'accroître sa présence autour des lieux de culte musulmans, notamment aux heures de prière.

«J'espère que c'est un événement isolé.»



- Mohammed Yacoub, président du conseil d'administration du Centre communautaire islamique de Brossard, en entrevue avec la chaîne arabe Al Jazeera, à la suite de l'attentat de Québec.

VOIR AUSSI:

Close  Montréal se rassemble pour la communauté musulmane sur  





















































































































































































 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter