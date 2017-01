Une minute de silence est observée au Centre Vidéotron en hommage aux victimes

ADVERTISEMENT

Une minute de silence a été observée pour les victimes de l'attaque survenue dans une mosquée de Québec avant la mise au jeu initiale du match des espoirs de la Ligue canadienne de hockey, lundi soir.

Les amateurs présents au Centre Vidéotron ont rendu hommage aux six victimes et plusieurs blessés de cette fusillade, dimanche soir. Un message sur l'écran du Centre Vidéotron se lisait ainsi: "Nos pensées sont avec les victimes et leurs familles."

Les organisateurs ont annoncé, lundi après-midi, que le match aurait lieu comme prévu après avoir obtenu l'assurance de la part des autorités policières que la sécurité des joueurs, entraîneurs et autres personnes impliquées était assurée pour ce match, qui réunit les 40 meilleurs espoirs en vue du repêchage de la LNH en juin.

