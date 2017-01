Les compagnies ambulancières confrontent Gaétan Barrette

Du moins, si on se fie au témoignage recueilli par L'Actualité. Étudiant à l'externat du Séminaire de Sherbrooke, le jeune Barrette a la réputation d'être turbulent. «Avec son intelligence, il aurait pu faire plus d’efforts», affirme Victor Audet, ancien registraire à la direction de l'externat et surveillant d'examens.