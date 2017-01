Justin Bieber a goûté au hockey de la LNH et a mangé la bande du Staple Center, samedi, gracieuseté de Chris Pronger.

L'étoile de la pop a répliqué en démontrant un certain talent qui a rendu honneur à son pays natal lors du match des célébrités.

Bieber a été étampé contre la bande par Pronger, un ancien défenseur robuste qui avait le sourire aux lèvres en servant sa médecine. Le chanteur a ensuite marqué un but dans un filet désert dans la victoire de 5-3 d'Équipe Gretzky contre Équipe Lemieux.

A video posted by Justin Bieber (@justnbieber) on Jan 28, 2017 at 3:18pm PST

Bieber n'a pas mal paru aux côtés des étoiles de la LNH comme Connor McDavid et Patrick Kane, ainsi que plusieurs anciennes légendes du hockey et différents membres du show-business passionés par le hockey.

Même s'il a été incapable de profiter de deux tirs de punition, Bieber a finalement trouvé le fond du filet en fin de rencontre. L'acteur Cuba Gooding a blagué: "Après 25 tirs, Dieu merci il a marqué".

Chris Pronger smashing Justin Bieber into the boards. This is art. pic.twitter.com/XWfz0MoopI

— Doc Emrick (@DocInRealLife) January 29, 2017