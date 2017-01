Les idées cadeaux absurdes de Gwyneth Paltrow pour la Saint-Valentin

ADVERTISEMENT

Après avoir recommandé l’achat d’un godemichet en or 24 carats d'une valeur de 15 000 $US et conseillé aux femmes de s’insérer des œufs dans le vagin, la star récidive avec ses idées cadeaux pour la Saint-Valentin.

Par l’entremise de Goop, Gwyneth Paltrow persiste et signe avec des suggestions pour hommes et femmes, en couple ou célibataires, qui risquent d’en faire sourciller plus d’un.

Découvrez les idées cadeaux pour le moins insolites de la star dans la galerie ci-dessous :

Close  Les idées cadeaux ridicules de Gwyneth Paltrow pour la Saint-Valentin sur  

Ce moniteur d'exercices pour plancher pelvien Prix : 199,00 $US Cliquez ici pour plus de détails.

Des sachets de «poudre sexuelle» Prix : 20,00 $US Cliquez ici pour plus de détails.

Une lampe de poche Prada Prix : 260,00 $US Cliquez ici pour plus de détails.

Une huile pour poils pubiens Prix : 39,00 $US Cliquez ici pour plus de détails.

Un sac de crystaux médicinaux Prix : 85,00 $US Cliquez ici pour plus de détails.

Ce chic pendentif incrusté de rubis Prix : 507,00 $US Cliquez ici pour plus de détails.

Du pollen de pin pour accroître l’énergie sexuelle Prix : 55,00 $US Cliquez ici pour plus de détails.

La pochette «Danielle Steel» d'Olympia Le-Tan Prix : 1890,00 $US Cliquez ici pour plus de détails.

Cet article initialement publié par Carly Ledbetter sur le Huffington Post États-Unis a été traduit de l’anglais.